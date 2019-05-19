Георгиев снова не пропустил. Российские хоккеисты одержали четвертую "сухую" победу на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею, обыграв в матче группового этапа команду Швейцарии. Встреча состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы в присутствии 9056 зрителей и завершилась со счетом 3:0. Обе команды проводили второй матч за два дня. Российские хоккеисты имели на восстановление на восемь часов больше, и встреча с командой Латвии (3:1) выдалась для них не такой напряженной, как игра швейцарцев со шведами (3:4). Оба тренера по сравнению с прошлым матчем произвели замены вратарей. Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, ранее сыгравший одну встречу на турнире с австрийцами (5:0). На последнем рубеже у швейцарской команды действовал Леонардо Дженнони.

На эту тему Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Перед игрой в состав команды вернулся нападающий Кирилл Капризов, который действовал в звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. В запасе остался Сергей Плотников, в четвертом звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком появлялись то Александр Барабанов, то Иван Телегин. "Капризов нормально сыграл в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым", - отметил после матча главный тренер сборной России Илья Воробьев. Сильное начало Сборная России сразу захватила инициативу и имела большое преимущество в первые десять минут игры. Уже на четвертой минуте Артем Анисимов открыл счет, добив шайбу, отскочившую от вратаря после сольного прохода и броска защитника Дмитрия Орлова. К середине периода швейцарцы выровняли игру и начали создавать моменты у ворот Георгиева, что привело к удалениям в составе российской сборной. Дважды россияне нарушили правила в конце первой 20-минутки и один раз в начале второй. В меньшинстве команда Воробьева действовала уверенно, не позволяя швейцарцам создавать большое количество опасных моментов. После хорошей игры в обороне российские хоккеисты снова захватили инициативу и заставили нарушить правила Нико Хишира. Численное преимущество реализовал Никита Кучеров. Форвард бросил в касание после передачи Никиты Гусева, Дженнони не успел переместиться от одного угла ворот к другому. Сборная Швейцарии в концовке второго периода создала ряд неплохих моментов, но Георгиев намертво ловил большую часть бросков, не позволяя швейцарцам добить шайбу в ворота. Он отразил за матч 31 бросок и был признан лучшим игроком встречи в составе российской команды. 23-летний голкипер не пропустил на чемпионате мира ни одной шайбы, отыграв "на ноль" две встречи. "Георгиев сыграл очень хорошо, солидно, просто молодец. У нас два прекрасных вратаря", - отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Много удалений В третьем периоде сборная России контролировала ход встречи и проводила много времени в зоне соперника. За пять минут до конца игры Кучеров с передач Никиты Зайцева и Анисимова оформил дубль, после чего российская команда дважды оставалась в меньшинстве. В одном из эпизодов малым штрафом был наказан Георгиев, который во время игры снял шлем. "Мне попали в шлем, у него отлетели застежки, и я подозвал арбитра, сказав, что не могу с таким шлемом продолжать игру, но он меня не услышал. Пришлось снять шлем, потому что один бросок или удар, и непонятно, что могло произойти. К сожалению, арбитр меня не услышал и выписал две минуты", - пояснил Георгиев.