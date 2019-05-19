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Чемпионат мира по хоккею-2019

Георгиев снова не пропустил. Российские хоккеисты одержали четвертую "сухую" победу на ЧМ

Команда обыграла сборную Швейцарии со счетом 3:0
Александр Георгиев и Илья Ковальчук Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Георгиев и Илья Ковальчук
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею, обыграв в матче группового этапа команду Швейцарии. Встреча состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы в присутствии 9056 зрителей и завершилась со счетом 3:0.

Обе команды проводили второй матч за два дня. Российские хоккеисты имели на восстановление на восемь часов больше, и встреча с командой Латвии (3:1) выдалась для них не такой напряженной, как игра швейцарцев со шведами (3:4). Оба тренера по сравнению с прошлым матчем произвели замены вратарей. Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, ранее сыгравший одну встречу на турнире с австрийцами (5:0). На последнем рубеже у швейцарской команды действовал Леонардо Дженнони.

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Перед игрой в состав команды вернулся нападающий Кирилл Капризов, который действовал в звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. В запасе остался Сергей Плотников, в четвертом звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком появлялись то Александр Барабанов, то Иван Телегин. "Капризов нормально сыграл в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым", - отметил после матча главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Сильное начало

Сборная России сразу захватила инициативу и имела большое преимущество в первые десять минут игры. Уже на четвертой минуте Артем Анисимов открыл счет, добив шайбу, отскочившую от вратаря после сольного прохода и броска защитника Дмитрия Орлова. К середине периода швейцарцы выровняли игру и начали создавать моменты у ворот Георгиева, что привело к удалениям в составе российской сборной. Дважды россияне нарушили правила в конце первой 20-минутки и один раз в начале второй.

В меньшинстве команда Воробьева действовала уверенно, не позволяя швейцарцам создавать большое количество опасных моментов. После хорошей игры в обороне российские хоккеисты снова захватили инициативу и заставили нарушить правила Нико Хишира. Численное преимущество реализовал Никита Кучеров. Форвард бросил в касание после передачи Никиты Гусева, Дженнони не успел переместиться от одного угла ворот к другому.

Сборная Швейцарии в концовке второго периода создала ряд неплохих моментов, но Георгиев намертво ловил большую часть бросков, не позволяя швейцарцам добить шайбу в ворота. Он отразил за матч 31 бросок и был признан лучшим игроком встречи в составе российской команды. 23-летний голкипер не пропустил на чемпионате мира ни одной шайбы, отыграв "на ноль" две встречи. "Георгиев сыграл очень хорошо, солидно, просто молодец. У нас два прекрасных вратаря", - отметил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Много удалений

В третьем периоде сборная России контролировала ход встречи и проводила много времени в зоне соперника. За пять минут до конца игры Кучеров с передач Никиты Зайцева и Анисимова оформил дубль, после чего российская команда дважды оставалась в меньшинстве. В одном из эпизодов малым штрафом был наказан Георгиев, который во время игры снял шлем.

"Мне попали в шлем, у него отлетели застежки, и я подозвал арбитра, сказав, что не могу с таким шлемом продолжать игру, но он меня не услышал. Пришлось снять шлем, потому что один бросок или удар, и непонятно, что могло произойти. К сожалению, арбитр меня не услышал и выписал две минуты", - пояснил Георгиев.

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Швейцарцы более чем за три минуты до сирены заменили вратаря шестым полевым игроком, но российские хоккеисты оборонялись уверенно. "Большое спасибо ребятам за то, что здорово сыграли в обороне. У нас было много удалений, но мы сумели выстоять - очень здорово сработало меньшинство. Все вложили вклад в эту победу, и очень помогло, что рано повели в счете", - отметил Георгиев.

Всего российские хоккеисты заработали 14 штрафных минут. "К сожалению, многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы, думаю, не простят. Этот момент надо подправить", - подчеркнул Третьяк.

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер считает сборную России одной из самых мастеровитых команд на турнире. "Мы долго входили в игру, в первые десять минут мы не справлялись со скоростями игроков сборной России и совершали много потерь. Мы потихоньку адаптировались, во втором периоде у нас были шансы, но не сумели забросить", - отметил Фишер.

Турнирная ситуация

Сборная России продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).

Сборная России - единственная команда на турнире, одержавшая победы во всех матчах. Российские хоккеисты забросили 29 шайб при трех пропущенных. Россияне гарантировали себе как минимум третье место по итогам предварительного этапа. В другом матче группы В сборная Чехии разгромила команду Австрии со счетом 8:0 и также гарантировала себе выход в четвертьфинал.

В группе А определились все участники плей-офф. Ими стали сборные Финляндии, США, Канады и Германии. Сборная России в заключительной встрече предварительного этапа 21 мая сыграет со шведами.

Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, обогнав шведа Вильяма Нюландера. Российский форвард набрал 14 (6 заброшенных шайб + 8 голевых передач) очков, в активе Нюландера 13 (4+9) очков. 12 баллов за результативность набрали чешские нападающие Михал Фролик (6+6) и Якуб Ворачек (2+10).

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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