Когда значки важнее очков. О коллекционерах на чемпионате мира по хоккею в Словакии

Традиция обмениваться спортивными значками берет свое начало в середине 60-х годов XX века и ассоциируется в первую очередь с олимпийской символикой. На зимних и летних Играх 1968 года организаторы впервые предоставили коллекционерам специальные места, где те могли предлагать для обмена значки.
Олимпиады в плане коллекционирования являются самыми популярными, увезти значок с Игр стремится каждый болельщик, что говорить о профессионалах. Но на олимпийской тематике коллекционирование спортивных значков не заканчивается. Крупные футбольные и хоккейные форумы также представляют повышенный интерес. Не стал исключением и чемпионат мира по хоккею, проходящий в эти дни в словацких Братиславе и Кошице, пусть коллекционеров там не так много и их деятельность не выглядит такой систематичной и организованной, как на Олимпийских играх.
На зимних и летних Олимпиадах коллекционеров, привозящих значки для обмена, можно найти всюду: в Олимпийском парке, у Олимпийской деревни, у спортивных объектов. Спонсоры и партнеры Игр ставят специальные палатки, где можно продемонстрировать свои богатства.
На чемпионате мира по хоккею, одном из главных спортивных событий года, таких условий нет. Людей, которые открыто демонстрируют свои значки, найти почти невозможно. В Братиславе для болельщиков во дворце имени Ондрея Непелы и его окрестностях есть все для приятного времяпрепровождения — от хоккейных аттракционов до торговых палаток с хоккейной амуницией и фастфудом. Удобств для коллекционеров же практически не создано, поэтому обладателя порядка 20 тыс. значков, из которых 9 тыс. — хоккейные, приходится отыскивать на отшибе, где примостились любители автографов хоккеистов.
68-летний словак Ян Беньо приехал в Братиславу из Бански-Бистрицы. Он начал собирать значки в молодости, но на мировые первенства по хоккею на постоянной основе стал выбираться относительно недавно — Ян не пропустил ни одного чемпионата мира с 2008 года, когда турнир прошел в канадских Квебеке и Галифаксе. Жемчужиной своей коллекции он считает эмблемы хоккейного клуба "Зволен", за который болеет. Значков с эмблемой двукратного чемпиона словацкой Экстралиги и обладателя Континентального кубка у него по четыре двух видов. Ян рассказал, что на чемпионате мира он уже встречался и обменивался с тремя российскими коллекционерами. "Знаю, что один из них из Челябинска", — рассказал он.
В коллекции Яна значки хоккейных федераций, в том числе таких экзотических по хоккейным меркам стран, как КНДР и Индия. Есть и Федерации хоккея России (ФХР) — еще старого образца, с силуэтом ныне выступающего за московское "Динамо" Максима Афиногенова.
Он рассказал, что на пополнении коллекции положительно сказалось создание клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Братиславе, в результате чего в гости к местному "Словану" стали приезжать сильнейшие команды из России, а также из Латвии, Белоруссии, Казахстана.
Однако существует вероятность, что в ближайшем будущем Яну Беньо будет проблематично пополнять коллекцию значками клубов КХЛ. Братиславский клуб имеет проблемы с финансированием и долги по зарплате перед игроками, так что пока под вопросом находится его участие в розыгрыше будущего сезона. Календарь сезона-2019/20 верстается в двух версиях — со "Слованом" и без него. Будущее "Слована" с большой долей вероятности определится после чемпионата мира.
Хоккей среди коллекционеров не слишком популярен
Еще один хоккейный коллекционер, Мелинда Балазс из Румынии, не приехала на чемпионат мира, однако стала владельцем значка с новой эмблемой ФХР, который был для нее заветной мечтой. Федерация вручила его в рамках проекта "Хоккей России исполняет мечты". Мелинда вместе со своим мужем почти 20 лет собирает хоккейные сувениры.
Коллекция Мелинды насчитывает свыше 25 тыс. значков с логотипами хоккейных федераций, клубов, соревнований, в том числе олимпийских турниров. "На данный момент у нас в коллекции хоккейные значки более чем 500 видов. Порядка 300 видов — хоккейных федераций, 200 — клубов и соревнований. Мы обмениваемся с коллекционерами и друзьями по всему миру, периодически посылаем электронные письма в клубы, федерации, просим помочь пополнить коллекцию", — отметила Мелинда.
В отличие от Яна из Бански-Бистрицы Мелинда с мужем не имеет возможности на постоянной основе ездить на крупные хоккейные соревнования. Румыния — страна, мягко говоря, не хоккейная, национальная команда страны лишь в этом году поднялась из третьего во второй по силе дивизион чемпионата мира. Поэтому из более-менее крупных международных турниров в Румынии проходят лишь чемпионаты мира в низших дивизионах. Однако Мелинда компенсирует этот недостаток активной перепиской с представителями клубов и федераций, которые, узнав, насколько велика ее коллекция, охотно предоставляют новые экземпляры.
"Еженедельно мы получаем значки от наших партнеров по обмену и федераций. Легче всего их находить в скандинавских странах, Германии и Испании. Тяжело доставать из Африки, Океании, а также среднеазиатских бывших республик СССР", — рассказала она.
Мелинда согласна с тем, что хоккейные чемпионаты мира среди коллекционеров не так популярны. "Наибольшим спросом в плане коллекционирования пользуются именно значки с олимпийской символикой. Поэтому на Играх для коллекционеров организаторы Олимпиады создают условия, чтобы те приезжали сюда. Этого нельзя сказать о других соревнованиях", — рассказала она.
Рустам Шарафутдинов