Когда значки важнее очков. О коллекционерах на чемпионате мира по хоккею в Словакии

Традиция обмениваться спортивными значками берет свое начало в середине 60-х годов XX века и ассоциируется в первую очередь с олимпийской символикой. На зимних и летних Играх 1968 года организаторы впервые предоставили коллекционерам специальные места, где те могли предлагать для обмена значки.

Олимпиады в плане коллекционирования являются самыми популярными, увезти значок с Игр стремится каждый болельщик, что говорить о профессионалах. Но на олимпийской тематике коллекционирование спортивных значков не заканчивается. Крупные футбольные и хоккейные форумы также представляют повышенный интерес. Не стал исключением и чемпионат мира по хоккею, проходящий в эти дни в словацких Братиславе и Кошице, пусть коллекционеров там не так много и их деятельность не выглядит такой систематичной и организованной, как на Олимпийских играх.

На зимних и летних Олимпиадах коллекционеров, привозящих значки для обмена, можно найти всюду: в Олимпийском парке, у Олимпийской деревни, у спортивных объектов. Спонсоры и партнеры Игр ставят специальные палатки, где можно продемонстрировать свои богатства.

На чемпионате мира по хоккею, одном из главных спортивных событий года, таких условий нет. Людей, которые открыто демонстрируют свои значки, найти почти невозможно. В Братиславе для болельщиков во дворце имени Ондрея Непелы и его окрестностях есть все для приятного времяпрепровождения — от хоккейных аттракционов до торговых палаток с хоккейной амуницией и фастфудом. Удобств для коллекционеров же практически не создано, поэтому обладателя порядка 20 тыс. значков, из которых 9 тыс. — хоккейные, приходится отыскивать на отшибе, где примостились любители автографов хоккеистов.

68-летний словак Ян Беньо приехал в Братиславу из Бански-Бистрицы. Он начал собирать значки в молодости, но на мировые первенства по хоккею на постоянной основе стал выбираться относительно недавно — Ян не пропустил ни одного чемпионата мира с 2008 года, когда турнир прошел в канадских Квебеке и Галифаксе. Жемчужиной своей коллекции он считает эмблемы хоккейного клуба "Зволен", за который болеет. Значков с эмблемой двукратного чемпиона словацкой Экстралиги и обладателя Континентального кубка у него по четыре двух видов. Ян рассказал, что на чемпионате мира он уже встречался и обменивался с тремя российскими коллекционерами. "Знаю, что один из них из Челябинска", — рассказал он.