Француз Демар победил на десятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия"

Спортсмен на дистанции 145 км показал результат 3 часа 36 минут и 7 секунд. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck - Quick Step, третьим стал немец Рюдигер Зелиг, представляющий Bora-Hansgrohe.

ТАСС, 21 мая. Французский велогонщик Арно Демар из команды Groupama - FDJ одержал победу на десятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

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Среди россиян лучшим стал Вячеслав Кузнецов из команды Katusha-Alpecin, занявший 18-е место, Павел Сиваков (Team Ineos) занял 53-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) - 54-е.

В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (39:44.39), вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +1.50), третье место занимает француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale; +2.21). Закарин занимает 22-е место (+5.22), Сиваков - 26-е (+6.01), Кузнецов - 107-е (+39.03), Страхов - 154-е (+1:21.48).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.