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Дадонов, Фролик и Манта стали лучшими снайперами группового этапа ЧМ по хоккею

Вратарь сборной России Андрей Василевский стал лучшим по числу побед
Евгений Дадонов EPA-EFE/MADS CLAUS RASMUSSEN
Описание
Евгений Дадонов
© EPA-EFE/MADS CLAUS RASMUSSEN

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянин Евгений Дадонов, чех Михаэл Фролик и канадец Энтони Манта стали лучшими снайперами группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в словацких Братиславе и Кошице.

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Групповой этап чемпионата мира завершился во вторник. Дадонов, Фролик и Манта в матчах группового раунда забросили по семь шайб.

Лучшим бомбардиром группового этапа стал швед Вильям Нюландер, набравший 17 очков (5 голов + 12 передач). Его ближайшими преследователями являются россиянин Никита Кучеров (6+9) и чех Якуб Ворачек (3+12).

Канадский вратарь Картер Харт стал лучшим среди сыгравших не менее трех игр по проценту отраженных бросков (96,43% в 3 играх) и среднему количеству пропущенных шайб (0,70). Российский вратарь Андрей Василевский стал лучшим по числу побед (5 в 5 играх). Он вместе с россиянином Александром Георгиевым, швейцарцем Рето Беррой и чехом Павелом Францоузом является лидером по "сухим" матчам (2).

Четвертьфиналы турнира пройдут 23 мая, полуфиналы - 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.

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