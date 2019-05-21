Россияне обыграли шведов и сыграют с командой США в 1/4 финала ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили команду Швеции со счетом 7:4 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Анисимов (21-я минута), Евгений Дадонов (25), Александр Овечкин (30), Кирилл Капризов (36), Михаил Григоренко (38), Евгений Малкин (39) и Дмитрий Орлов (53), у шведов отличились Габриэль Ландеског (8), Вильям Нюландер (53), Оливер Экман-Ларссон (57) и Йон Клингберг (59).

Сборная России заняла первое место в группе В, одержав семь побед в семи матчах, и сыграет в четвертьфинале с командой США, ставшей четвертой в группе А. Встреча пройдет 23 мая в Братиславе и начнется в 17:15 мск. Вторыми в группе В стали хоккеисты из Чехии (18 очков), далее следуют шведы (15), швейцарцы (12), латвийцы (9), норвежцы (6), итальянцы (2) и австрийцы (1).

Последний раз сборная России не потерпела ни одного поражения на групповом этапе на мировом первенстве 2014 года в Белоруссии, тогда россияне завоевали золотые награды.

Ход матча

И россияне, и шведы перед этим матчем сменили вратарей, сыгравших в предыдущих матчах. Замена Александра Георгиева на Андрея Василевского планировалась, тогда как действующие чемпионы мира дали отдохнуть Хенрику Лундквисту, который в понедельник отыграл тяжелый матч с командой Латвии, и поставили в ворота Якоба Маркстрёма.

В первом периоде шведы воспользовались одним из немногих предоставленных россиянами шансов - Ландеског подправил шайбу после броска Элиаса Петтерссона. Долгое время у россиян ничего не получалось в атаке, однако при этом они неплохо действовали в обороне, дважды не дав сопернику реализовать большинство.

Вторая 20-минутка прошла полностью под диктовку россиян. Сравняло счет в матче главное ударное звено россиян - Никита Кучеров и Никита Гусев вывели на ударную позицию Анисимова, который расстрелял ворота Маркстрёма. На кураже россияне побежали в атаку и спустя несколько минут Дадонов вывел команду вперед, подправив шайбу в ворота после броска Михаила Сергачева.

В середине периода вторую шайбу на турнире забил лучший снайпер прошедшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин, которому в этом эпизоде ассистировал Малкин. На этом подопечные Ильи Воробьева решили не останавливаться, забросив во втором периоде еще три шайбы - дебютные голы на текущем турнире забили Капризов и Малкин, который набрал 100-е очко в матчах за сборную, также отличился Григоренко.

В заключительном игровом отрезке россияне немного расслабились и позволили сопернику забросить три шайбы, сами же смогли ответить на это одной - отличился Орлов. Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Василевский, в составе шведов - Ландеског.

Дадонов стал одним из лучших снайперов группового этапа

Овечкин провел 80-й матч в составе национальной команды на чемпионатах мира. Овечкин забросил 35-ю шайбу за национальную команду на чемпионатах мира, всего в его активе теперь 64 очка (35 шайб + 29 передач) на мировых первенствах. По этому показателю он уступает лишь капитану российской команды Илье Ковальчуку, в активе которого 86 (36+50) очков в 91 игре.

Форвард российской команды Кучеров набрал 15-е очко (6 шайб + 9 результативных передач) на турнире, по этому показателю он уступает только Нюландеру (17 очков). Дадонов забросил седьмую шайбу на первенстве и делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Михалом Фроликом и канадцем Энтони Мантой. Команды провели 23-й очный матч в рамках чемпионатов мира, российские хоккеисты побеждали 14 раз, восемь побед на счету сборной Швеции и еще одна игра завершилась вничью.

В 1/4 финала пройдут матчи Россия - США, Чехия - Германия, Финляндия - Швеция и Канада - Швейцария. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. По этому правилу российская команда, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 23 мая, полуфиналы - 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.