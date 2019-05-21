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Игры группового этапа ЧМ-2019 по хоккею посетили 405 677 зрителей

В Братиславе матчи посмотрели 233 402 болельщика, а в Кошице - 172 275
Болельщики сборных России и Швеции по хоккею Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики сборных России и Швеции по хоккею
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии посетили 405 677 зрителей. По этому показателю мировое первенство в Братиславе и Кошице обошло турниры в Швеции (2012 год), Финляндии (2013) и России (2016). 

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Групповой турнир ЧМ-2019 завершился во вторник. С 2012 года соревнования проходят в формате двух групп по восемь команд в каждой. Таким образом, в рамках группового этапа играется 56 матчей.

Встречи группового этапа посетили 405 677 зрителей - 233 402 в Братиславе и 172 275 в Кошице. Групповой турнир ЧМ-2012 в Швеции посетили 357 429 зрителей, ЧМ-2013 в Финляндии - 361 256, ЧМ-2016 в России - 340 012. На турнире прошлого года в Дании групповой этап посетили 439 267 человек.

Рекорд по посещаемости всего турнира принадлежит чемпионату мира 2015 года, который проходил в Праге и Остраве, - 741 690.

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