Тарасенко назвал грандиозным достижением выход "Сент-Луиса" в финал плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко считает грандиозным достижением выход команды в финал Кубка Стэнли. Об этом он сказал в интервью пресс-службе НХЛ.

"Сент-Луис" в домашнем матче одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ и выиграла серию до четырех побед со счетом 4-2. Тарасенко отметился в этом матче шайбой на 17-й минуте встречи.

"Я пока не осознал, чего мы добились, - сказал хоккеист. - Понятно, что это грандиозное достижение для нас и для города и им можно гордиться, но в любом случае это еще не конец. Остался еще один соперник, которого мы должны победить".

Последний раз "Сент-Луис" выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 1970 году, тогда команда уступила "Бостону" в серии со счетом 0-4. С таким же счетом "Сент-Луис" проиграл финалы в двух подряд сезонах до этого, потерпев поражения от "Монреаля". В финале текущего розыгрыша Кубка Стэнли соперником команды вновь станет "Бостон", который ранее одолел "Каролину" (4-0). Стартовая встреча серии состоится 28 мая в Бостоне.