Шайба Тарасенко вывела "Сент-Луис" в финал плей-офф НХЛ впервые с 1970 года

ТАСС, 22 мая. "Сент-Луис" дома одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в шестом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда смогла пробиться в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли впервые с сезона 1969/70.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Перрон (2-я минута), Владимир Тарасенко (17), Брэйден Шенн (33), Тайлер Бозак (54) и Иван Барбашев (58). У проигравших отличился Дилан Гэмбрелл (27).

Для Тарасенко эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он набрал 13 (8 голов + 5 передач) очков в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. На счету Барбашева теперь 5 (2+3) баллов за результативность.

Последний раз "Сент-Луис" выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 1970 году. Тогда команда в четырех матчах уступила "Бостону". С таким же счетом "Сент-Луис" проиграл финалы в двух подряд сезонах до этого, потерпев поражения от самой титулованной команды в истории НХЛ - "Монреаля".