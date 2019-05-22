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Шайба Тарасенко вывела "Сент-Луис" в финал плей-офф НХЛ впервые с 1970 года

Клуб сыграет в решающей серии розыгрыша Кубка Стэнли против "Бостона"
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 22 мая. "Сент-Луис" дома одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в шестом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда смогла пробиться в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли впервые с сезона 1969/70.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Перрон (2-я минута), Владимир Тарасенко (17), Брэйден Шенн (33), Тайлер Бозак (54) и Иван Барбашев (58). У проигравших отличился Дилан Гэмбрелл (27).

Для Тарасенко эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он набрал 13 (8 голов + 5 передач) очков в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. На счету Барбашева теперь 5 (2+3) баллов за результативность.

Последний раз "Сент-Луис" выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 1970 году. Тогда команда в четырех матчах уступила "Бостону". С таким же счетом "Сент-Луис" проиграл финалы в двух подряд сезонах до этого, потерпев поражения от самой титулованной команды в истории НХЛ - "Монреаля".

В 2016 году клуб уже встречался с "Сан-Хосе" в решающей серии Западной конференции. В том сезоне "Сент-Луис" уступил со счетом 2-4.

В финале текущего розыгрыша Кубка Стэнли соперником команды, как и 49 лет назад, станет "Бостон", который ранее одолел "Каролину" (4-0). Стартовая встреча серии состоится 28 мая в Бостоне. Первый матч в Сент-Луисе пройдет 2 июня. Если для определения победителя понадобятся все семь игр, то противостояние завершится 13 июня.

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