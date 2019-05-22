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Австралийский велогонщик Юэн победил на 11-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Второе место занял француз Арно Демар, третьим стал немец Паскаль Аккерман
Калеб Юэн EPA-EFE/DARIO BELINGHERI
Описание
Калеб Юэн
© EPA-EFE/DARIO BELINGHERI

АСС, 22 мая. Австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal одержал победу на 11-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен на дистанции 221 км показал результат 5 часов 17 минут и 26 секунд. Второе место занял француз Арно Демар из команды Deceuninck - FDJ, третьим стал немец Паскаль Аккерман, представляющий Bora-Hansgrohe.

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Среди россиян лучшим стал Вячеслав Кузнецов из команды "Катюша-Альпецин", занявший 16-е место, Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 43-е место, Павел Сиваков (Ineos) - 57-е, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 152-е.

В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (45:02.05), вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +1.50), третье место занимает француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale; +2.21). Закарин занимает 22-е место (+5.22), Сиваков - 26-е (+6.01), Кузнецов - 105-е (+39.03), Страхов - 154-е (+1:24.34).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.

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