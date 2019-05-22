Футболист "Локомотива" Идову заявил, что победа в Кубке России для него важнее матча на ЧМ

В среду "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский "Урал" в финале и в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу.

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Нигерийский футболист московского "Локомотива" Брайан Идову заявил, что победа в розыгрыше Олимп - Кубка России сезона-2018/19 важнее для него, чем матч со сборной Аргентины в рамках чемпионата мира 2018 года в России. Об этом спортсмен сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" после финальной игры.

"Для меня эта победа стала первой в турнире, это особенный момент для меня, я очень счастлив, что удалось победить. Я очень доволен, очень счастлив, что смог выиграть трофей с первой попытки. Да, наверное, это самый важный матч в карьере, как и матч чемпионата мира с Аргентиной, но там мы проиграли. Поэтому победа в Кубке России даже важнее", - сказал 27-летний футболист.

Защитник "Локомотива" Михаил Лысов отметил, что футболисты команды справились с поставленными задачами, заслуженно победив в финале.

"Мы сейчас очень счастливы, потому что отдали много сил. Мы просто рады за проделанную работу, мы справились со всем, заслуженно победили. Последние 45 минут были тяжелыми, но бы боролись до конца", - сказал Лысов.

Столичный клуб в восьмой раз в истории стал победителем турнира и стал лидером по этому показателю, ЦСКА побеждал семь раз.