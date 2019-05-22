"Локомотив" победил "Урал и стал обладателем Кубка России по футболу сезона-2018/19

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский "Урал" в финале розыгрыша Олимп - Кубка России по футболу сезона-2018/19. Финальный матч, который прошел на "Самара-Арене", посетили 38 018 зрителей.

Единственный мяч в игре забил Дмитрий Баринов на 28-й минуте. Старт финалу по видеосвязи с Международной космической станции дал космонавт Олег Кононенко. Кубок России был разыгран в 27-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Самаре, до 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении финальных матчей в разных городах страны. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе в Самаре, который вмещает 44 918 зрителей, прошли игры групповой стадии турнира, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Обладатель Кубка России традиционно получает право выступить в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне, но в связи с тем, что "Локомотив" уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона-2019/20 по итогам национального чемпионата, в Лиге Европы в следующем сезоне, начиная со второго отборочного раунда, сыграет тульский "Арсенал", который гарантировал себе шестое место по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге.

"Локомотив" на пути к победе обыграл калининградскую "Балтику" (1/16 финала; 3:2), красноярский "Енисей (1/8 финала; 4:1), "Рубин" (1/4 финала; 1:0, 1:0) и "Ростов" (1/2 финала; 2:2, 2:0). "Урал" в 1/16 финала обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (3:2), а затем был сильнее "Нижнего Новгорода" (1/8 финала; 2:0), московского "Спартака" (1/4 финала; 1:1, 1:0) и тульского "Арсенала" (1/2 финала; 1:0, 2:2).

Во второй раз в истории в финале Кубка России сыграли "Локомотив" и "Урал", в сезоне-2016/17 московский клуб победил со счетом 2:0. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выиграл Кубок России в шестой раз во главе команды, 72-летний специалист является лидером по этому показателю, на втором месте Валерий Газзаев (ЦСКА) - четыре титула, на третьем - Олег Романцев ("Спартак"), в активе которого три победы. Тренер "Урала" Дмитрий Парфенов и форвард екатеринбургской команды Павел Погребняк второй год подряд выступают в финале, в прошедшем сезоне оба стали победителями турнира вместе с "Тосно" из Ленинградской области, также Парфенов становился обладателем Кубка России в 1993 году в качестве футболиста "Спартака". Среди футболистов чаще всего трофей выигрывали Сергей Игнашевич (один раз в составе "Локомотива", шесть - в составе ЦСКА) и босниец Элвир Рахимич, выигравший семь турниров в составе ЦСКА.

Столичный клуб в восьмой раз в истории стал победителем турнира и стал лидером по этому показателю, ЦСКА побеждал семь раз, а столичный "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" - по три.