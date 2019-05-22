"Локомотив" стал рекордсменом по количеству побед в Кубке России по футболу

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в восьмой раз в истории стал победителем Кубка России по футболу и вышел на первое место по этому показателю.

"Локомотив" победил "Урал и стал обладателем Кубка России по футболу сезона-2018/19

В среду в финальном матче, который прошел в Самаре, "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.

Столичный клуб побеждал в Кубке России в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 и 2019 годах. На втором месте по числу побед в кубке страны находится ЦСКА (7), третье место делят петербургский "Зенит" и московский "Спартак" (3), по одному разу в турнире побеждали московское "Динамо", казанский "Рубин", "Ростов", столичное "Торпедо", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и "Тосно" из Ленинградской области.

Наставник "Локомотива" Юрий Семин чаще всех тренеров побеждал в кубке, на счету 72-летнего специалиста теперь шесть титулов. На втором месте - Валерий Газзаев (ЦСКА, 4 раза), на третьем - Олег Романцев ("Спартак", 3).