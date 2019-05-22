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Футбол в России

Семин заявил, что финальный матч Кубка России был сложным для "Локомотива"

Московский клуб добился победы над "Уралом" с минимальным счетом
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин (в центре) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин (в центре)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Финальный матч Олимп - Кубка России по футболу стал сложным для игроков московского "Локомотива". Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

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В среду "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл в финале екатеринбургский "Урал" и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

"Наша команда по-своему сильна, самое главное, что эти ребята играют, от них все зависит. Они - главные действующие лица в футболе, когда они выходят из раздевалки - они все решают, а не мы. Матч был тяжелым, мы не смогли увеличить преимущество", - сказал Семин.

Тренер также добавил, что он хочет, чтобы "Локомотив" выиграл следующий матч чемпионата России. В заключительном туре "Локомотив", обеспечивший себе попадание в Лигу чемпионов, 26 мая сыграет дома с "Уфой". Победа в этой встрече обеспечит команде участие в групповой стадии турнира.

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Российский футбол
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