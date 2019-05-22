Дюков: финал в Самаре показал, что регионы готовы принимать матчи сборной России

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что финальный матч розыгрыша Олимп - Кубка России по футболу сезона-2018/19 показал готовность стадионов в регионах страны принимать матчи национальной команды. Такое мнение Дюков высказал после игры в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Локомотив" победил "Урал" и стал обладателем Кубка России по футболу сезона-2018/19

В среду "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский "Урал" и в восьмой раз стал обладателем Кубка России. Финальный матч, который прошел на "Самара-Арене", посетили 38 018 зрителей.

"У нас много качественных стадионов, их надо использовать для проведения матчей национальной сборной. Финал Кубка России по футболу в Самаре показал, что регионы готовы принимать матчи на самом высоком уровне", - сказал президент РФС.

Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Игры пройдут в Саранске (8 июня) и Нижнем Новгороде (11 июня).

Глава РФС поблагодарил руководство Самарской области за организацию матча.

"Я хотел бы поблагодарить губернатора и руководство региона за организацию и проведение матча, к финалу была подготовлена насыщенная и интересная развлекательная программа. Мы будем продолжать развивать эту практику, чтобы в будущем каждый финал был интереснее", - сказал Дюков.

Финал Кубка России впервые состоялся в Самаре, до 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее РФС принял решение о проведении финальных матчей в разных городах страны.