Российские паралимпийцы могут выступить в 20 видах программы на Играх-2020

В 17 видах спорта паралимпийские сборные команды России примут участие в отборочных соревнованиях к Играм-2020. Ранее российские паралимпийцы завоевали лицензии для участия в трех видах спорта. В соответствии с квалификационным справочником МПК к Паралимпиаде-2020, женские сборные команды России по волейболу сидя и голболу выполнили требования для получения квот на участие в Играх, выиграв чемпионаты мира в 2018 году. Кроме того, в соответствии с международным квалификационным рейтингом по велоспорту 2018 года, российские спортсмены также завоевали одну мужскую и одну женскую лицензии для участия в Играх-2020.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Паралимпийские сборные команды России по 20 видам спорта претендуют на участие в Играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, возглавляющий рабочую группу комитета по подготовке сборных к Паралимпиаде 2020 года в Токио.

"Паралимпийские сборные команды России почти по всем видам спорта программы Игр-2020, за исключением регби на колясках, участвуют в международных отборочных соревнованиях, - сказал Рожков. - Спортсмены по легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу заново проходят международную классификацию и набирают необходимые рейтинговые очки, так как с 2016 года в связи с санкциями нигде не выступали. Основные отборочные соревнования по плаванию и легкой атлетике - чемпионаты мира 2019 года, где будет разыграно 278 и 648 квот соответственно".

"В 2018 году российские спортсмены по пулевой стрельбе не допускались до участия в этапах Кубка мира и чемпионате мира, на которых разыгрывались прямые квоты на Паралимпиаду-2020. Однако у сборной команды России сохраняются шансы для завоевания квот на Игры в Токио в 2019 и 2020 годах", - добавил специалист.

Также Рожков сообщил, что по остальным 17 видам спорта, не входящим в прямое управление Международного паралимпийского комитета (МПК), российские спортсмены продолжают выступать во всех отборочных соревнованиях к Играм-2020. Выполнение критериев по антидопинговому тестированию спортсменов по 17 видам спорта будет необходимо только для участия в Паралимпиаде в Токио.

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей по 22 видам спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов. В программу Игр включены два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо.