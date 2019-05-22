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Футбол в России

"Локомотив" при необходимости может сыграть в "Лужниках" в случае попадания в ЛЧ

Для попадания напрямую в групповую стадию команда должна в последнем туре удержать вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" может сыграть на стадионе "Лужники", вмещающем 81 тыс. зрителей, в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Об этом заявил журналистам в среду после финальной встречи Олимп - Кубка России генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

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"Локомотив" уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Для попадания напрямую в групповую стадию турнира команда должна в последнем туре удержать вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В прошедшем сезоне Лиги чемпионов в "Лужниках" выступал ЦСКА.

"Не исключаю вопроса об аренде "Лужников", но давайте сначала дождемся жеребьевки. Дом есть дом, но если мы считаем, что количество болельщиков и поклонников "Локомотива", которые бы хотели посетить матч, превосходит возможности стадиона "РЖД-Арена", тогда мы будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом", - заявил Кикнадзе.

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