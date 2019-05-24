В поиске вымпелов. Сувениры и атрибутика на чемпионате мира по хоккею

Продажа официальных сувениров с символикой чемпионата мира по хоккею является неотъемлемой частью турнира. Каждый год в мае, когда проходят соревнования, болельщики и туристы, не обязательно интересующиеся хоккеем, посещают места, где можно купить товары с логотипом турнира или символикой команд.
В Братиславе те, кто не готов тратить деньги на посещение хоккейных матчей, но хочет оставить себе что-то на память, могут приобрести продукцию либо в палатках рядом с дворцом имени Ондрея Непелы, который принимает игры турнира, либо в магазине лицензионных товаров на территории фан-зоны на городской площади неподалеку.
Внутри арены же во всех торговых точках продается атрибутика только тех команд, которые играют в этот день. Решение связано с тем, что размер точек не позволяет выкладывать всю линейку продукции.
Ассортимент товаров из года в год практически не меняется. Из одежды — футболки, толстовки и бейсболки с логотипами турнира и в цветах флагов его участников. Мелкая сувенирная продукция представлена куклами талисмана турнира — медведя Мацейко, значками, брелоками, магнитами с символикой чемпионата и команд-участниц, игровой шайбой турнира и ее репликами. Есть также сумки, рюкзаки, символические клюшки, кружки.
На последних чемпионатах мира на прилавках появлялся особенный набор значков, понравившийся любителям атрибутики и коллекционерам. Обычно он выпускался ограниченным тиражом. Много лет распространением такого товара занималась шведская компания. Однако торговый оператор текущего первенства счел невыгодным продавать такой набор. Как удалось выяснить, он не пользуется большим спросом, а доходы не покрывают расходы, в частности на транспортировку товара к местам продаж.
Также недоступными для покупателей оказались вымпелы с символикой турнира. Их не было на прилавках, товар можно найти на сайте официального мерчандайзингового партнера чемпионата мира, однако купить онлайн тоже невозможно, поскольку товар сопровождает надпись "нет в продаже". Как оказалось, вымпелы были проданы благодаря оптовой реализации еще до старта розничных продаж.
Адекватные цены
Самыми дорогими товарами в лавках атрибутики являются свитеры с зарисовкой главных достопримечательностей Братиславы и Кошице и талисманом, а также шайба с металлическим барельефом в подарочной коробке. Их стоимость равна цене билета второй категории на матч предварительного раунда турнира — 60 евро. Чуть дешевле стоят толстовки (45 евро), футболки можно купить за 20 евро.
Из года в год наибольшим спросом на чемпионатах мира пользуются талисманы, значки, разные виды шайб. Спустя неделю после начала чемпионата на прилавках магазина в фан-зоне уже нельзя было найти игровых шайб с символикой турнира стоимостью 12 евро. Кроме подарочной с барельефом в продаже остались шайбы с талисманом, слоганом "Словацкая республика — хоккейная республика" (обе — по 12 евро) и с флагами стран — участниц турнира (18 евро). За 15 евро можно купить открывалку для бутылок в виде шайбы. Самые недорогие товары — значки, брелоки и магниты, их можно приобрести по 5–6 евро.
По словам управляющего директора компании — оператора торговли на чемпионате мира Антона Вателя, цены на товары с символикой турнира примерно идентичны тем, что были на последних мировых первенствах. "Мы изучали ценовую политику до чемпионата мира и согласовывали ее с "Инфронтом" (маркетинговый партнер Международной федерации хоккея — прим. ТАСС). Важно держать цены на адекватном уровне, чтобы любой болельщик мог себя порадовать и привезти памятный подарок с чемпионата домой", — подчеркнул он.
"Цены устанавливаются в начале чемпионата мира и не меняются, даже если замечен повышенный спрос на товар. Этот важный принцип, конечно же, работает в интересах болельщиков", — добавил он.
Информацию о ходе продаж ТАСС предоставить отказались, однако сделать вывод об этом можно, сравнив текущий ассортимент с тем, что был в начале турнира. Кроме игровых шайб популярностью пользуются талисманы, которые разошлись за первые три-четыре дня со старта продаж — даже цена 30 евро не оттолкнула болельщиков от приобретения фигурок маскотов. При этом в Кошице были замечены ценники на них 20 евро, однако организаторы указали, что такое могло произойти либо по ошибке, либо в целях заманивания покупателей. "Ни одного маскота точно не продали за 20 евро, поскольку изменение цен строго запрещено маркетинговым партнером международной федерации. Я знаю, что в Кошице была история с подрядчиком, который указал цену на плакате — 20 евро. Но все ценники на этот товар — 30, такая же цена в интернет-магазине и на прилавках", — отметил Ватель.
В целом атрибутика на чемпионате мира пользуется спросом. И лучшей демонстрацией этого являются трибуны во время матчей турнира. Благодаря свитерам и флажкам шведы превращают арену на своих матчах в желтое море. Находящиеся здесь в огромном количестве чехи раскрашивают арену в красно-синие цвета. Российских болельщиков также ни с кем не спутаешь — кокошники и шапки-ушанки, триколоры с названиями городов. И игра сборной России на турнире пока соответствует уровню поддержки — команда уже в полуфинале соревнований.
Рустам Шарафутдинов