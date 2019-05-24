В поиске вымпелов. Сувениры и атрибутика на чемпионате мира по хоккею

ТАСС рассказывает, какие сувениры мирового первенства являются самыми востребованными и почему из продажи исчезли специальные наборы значков и вымпелы с символикой турнира в Братиславе и Кошице

Продажа официальных сувениров с символикой чемпионата мира по хоккею является неотъемлемой частью турнира. Каждый год в мае, когда проходят соревнования, болельщики и туристы, не обязательно интересующиеся хоккеем, посещают места, где можно купить товары с логотипом турнира или символикой команд.

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В Братиславе те, кто не готов тратить деньги на посещение хоккейных матчей, но хочет оставить себе что-то на память, могут приобрести продукцию либо в палатках рядом с дворцом имени Ондрея Непелы, который принимает игры турнира, либо в магазине лицензионных товаров на территории фан-зоны на городской площади неподалеку. Внутри арены же во всех торговых точках продается атрибутика только тех команд, которые играют в этот день. Решение связано с тем, что размер точек не позволяет выкладывать всю линейку продукции. Ассортимент товаров из года в год практически не меняется. Из одежды — футболки, толстовки и бейсболки с логотипами турнира и в цветах флагов его участников. Мелкая сувенирная продукция представлена куклами талисмана турнира — медведя Мацейко, значками, брелоками, магнитами с символикой чемпионата и команд-участниц, игровой шайбой турнира и ее репликами. Есть также сумки, рюкзаки, символические клюшки, кружки.

На последних чемпионатах мира на прилавках появлялся особенный набор значков, понравившийся любителям атрибутики и коллекционерам. Обычно он выпускался ограниченным тиражом. Много лет распространением такого товара занималась шведская компания. Однако торговый оператор текущего первенства счел невыгодным продавать такой набор. Как удалось выяснить, он не пользуется большим спросом, а доходы не покрывают расходы, в частности на транспортировку товара к местам продаж. Также недоступными для покупателей оказались вымпелы с символикой турнира. Их не было на прилавках, товар можно найти на сайте официального мерчандайзингового партнера чемпионата мира, однако купить онлайн тоже невозможно, поскольку товар сопровождает надпись "нет в продаже". Как оказалось, вымпелы были проданы благодаря оптовой реализации еще до старта розничных продаж. Адекватные цены Самыми дорогими товарами в лавках атрибутики являются свитеры с зарисовкой главных достопримечательностей Братиславы и Кошице и талисманом, а также шайба с металлическим барельефом в подарочной коробке. Их стоимость равна цене билета второй категории на матч предварительного раунда турнира — 60 евро. Чуть дешевле стоят толстовки (45 евро), футболки можно купить за 20 евро. Из года в год наибольшим спросом на чемпионатах мира пользуются талисманы, значки, разные виды шайб. Спустя неделю после начала чемпионата на прилавках магазина в фан-зоне уже нельзя было найти игровых шайб с символикой турнира стоимостью 12 евро. Кроме подарочной с барельефом в продаже остались шайбы с талисманом, слоганом "Словацкая республика — хоккейная республика" (обе — по 12 евро) и с флагами стран — участниц турнира (18 евро). За 15 евро можно купить открывалку для бутылок в виде шайбы. Самые недорогие товары — значки, брелоки и магниты, их можно приобрести по 5–6 евро.