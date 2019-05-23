Александр Медведев: потери сборной США не должны расслаблять российских хоккеистов

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой США не должна обращать внимания на потери у соперника. Такое мнение журналистам высказал президент ФК "Зенит", член совета директоров ХК СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Битва на вылет. Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты сыграют с командой США в четверг, начало матча в 17:15 мск. У американцев в матче не примут участие нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан.

"То, что у соперника травмированы эти два игрока, не должно расхолаживать нашу команду. Наша сборная должна не обращать внимания на такие потери и играть без всяких поправок на состав соперника", - сказал Медведев.

Ларкин получил повреждение паха в последнем матче группового этапа с командой Канады (0:3), который проходил 21 мая, о характере травмы Райана не сообщается. Ларкин в 7 матчах на турнире набрал 5 очков (3 шайбы + 2 передачи). Райан набрал 4 очка (1+3), сыграв в 7 матчах.