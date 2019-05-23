{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по хоккею-2019

Александр Медведев: потери сборной США не должны расслаблять российских хоккеистов

В матче 1/4 финала против сборной России у американцев не сыграют Дилан Ларкин и Дерек Райан

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой США не должна обращать внимания на потери у соперника. Такое мнение журналистам высказал президент ФК "Зенит", член совета директоров ХК СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

На эту тему
Битва на вылет. Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты сыграют с командой США в четверг, начало матча в 17:15 мск. У американцев в матче не примут участие нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан.

"То, что у соперника травмированы эти два игрока, не должно расхолаживать нашу команду. Наша сборная должна не обращать внимания на такие потери и играть без всяких поправок на состав соперника", - сказал Медведев.

Ларкин получил повреждение паха в последнем матче группового этапа с командой Канады (0:3), который проходил 21 мая, о характере травмы Райана не сообщается. Ларкин в 7 матчах на турнире набрал 5 очков (3 шайбы + 2 передачи). Райан набрал 4 очка (1+3), сыграв в 7 матчах.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Футбол в России
Президент ФК "Урал" поддержал возможное увеличение количества клубов в РПЛ
В сезоне-2020/21 в Российской премьер-лиге могут выступить 18 клубов
Читать полностью