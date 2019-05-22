Битва на вылет. Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершилась групповая стадия. Уже в четвертьфинале встретятся главные фавориты турнира — сборные России и США. ТАСС подводит итоги предварительной стадии, а также оценивает шансы участников каждого противостояния первого раунда плей-офф мирового первенства.

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Предварительный этап чемпионата мира завершился во вторник. Четвертьфиналы состоятся 23 мая в Братиславе и Кошице. Пройдут матчи между сборными России и США, Чехии и Германии, Финляндии и Швеции, Канады и Швейцарии. Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. По этому правилу российская команда, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими. Полуфиналы состоятся 25 мая в Братиславе. Матч за третье место и финал пройдут в столице Словакии 26 мая. Фавориты сыграют на ранней стадии Сборные России и США перед стартом турнира являлись главными фаворитами, по мнению букмекеров, специалистов и многих болельщиков. Россияне статус сильнейшей команды турнира на групповом этапе подтвердили на сто процентов, одержав победы во всех матчах и заняв первое место. Американская команда выступала нестабильно и только фрагментарно показывала качественный хоккей.

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Сборная России собрала на чемпионат мира один из сильнейших составов в своей истории, в котором нашлось место 15 представителям Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На групповом этапе у команды Ильи Воробьева слабых мест не обнаружилось. Россияне по итогам предварительного этапа пропустили наименьшее количество шайб — семь. По два раза вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев оставляли свои ворота в неприкосновенности. Россияне идут на втором месте по проценту реализации бросков (15,45), уступая чехам (15,66), и лидируют по проценту отраженных вратарями бросков (96) и надежности игры в меньшинстве. Соперникам сборной России удалось реализовать две из 20 попыток при игре с численным преимуществом. Американцы же являются второй командой чемпионата мира по реализации большинства, забросив семь шайб в 16 попытках. Российская команда также семь раз использовала численное преимущество, но имела 23 возможности. Сборная России по ходу группового этапа играла в атакующий хоккей всеми четырьмя пятерками. Наиболее ярко себя проявили второй бомбардир турнира Никита Кучеров (6 заброшенных шайб + 9 голевых передач) и Никита Гусев (3+9). Семь шайб забросил Евгений Дадонов, он делит первое место в списке снайперов с чехом Михалом Фроликом и канадцем Энтони Мантой. Российские хоккеисты способны еще добавить в результативности благодаря голам Евгения Малкина, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. Суммарно на счету трех форвардов пять заброшенных шайб на данный момент. Статистика за американцев Лидером по результативности в составе американской команды является лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого чемпионата мира Патрик Кейн (2+8). Он действует в связке со своим партнером по "Чикаго" Алексом Дебринкэтом, который забросил шесть шайб. На групповом этапе сборная США испытывала проблемы с реализацией бросков (11,02%). Не лучшим образом действовали и вратари, основной голкипер Кори Шнайдер отразил 92,41% бросков по своим воротам. По ходу первенства травму получил один из сильнейших нападающих Джонни Годро, который пропустил два матча, но вышел на лед в последней встрече с канадцами (0:3). Плохо выглядит и главный фаворит предстоящего драфта НХЛ 18-летний Джек Хьюз. В его активе всего одна голевая передача за турнир, а в заключительной игре группового этапа молодой форвард остался в запасе. В целом сборная США имеет огромный потенциал, сбрасывать со счетов ее нельзя. Американские хоккеисты свою лучшую игру пока не показывают, но в отдельно взятом матче могут переиграть любого соперника. Сборные России и США на чемпионатах мира встретятся 16-й раз. Восемь побед в активе россиян, семь — у американцев при одном ничейном исходе. В последний раз соперники встречались на групповом этапе мирового первенства 2017 года, победу со счетом 5:3 одержала американская сборная. В четвертьфиналах мировых первенств россияне и американцы пересекались два раза, и в обоих случаях победа доставалась "звездно-полосатым". В 1994 году они праздновали успех со счетом 3:1, а на чемпионате мира 2013 года сборная США разгромила россиян со счетом 8:3. Неудобный соперник для канадцев Сборная Канады за право выхода в полуфинал поспорит с командой Швейцарии. Канадцы, ставшие победителями группы А, прибавляли по ходу турнира от игры к игре. Родоначальники хоккея после поражения в стартовой встрече от финнов (1:3) одержали шесть побед подряд, особенно яркими получились встречи с командами Германии (6:1) и США (3:0).

В составе канадской сборной выделяется первая тройка, которая состоит из нападающих "Вегаса" Джонатана Маршессо и Марка Стоуна, а также форварда Пьер-Люка Дюбуа из "Коламбуса", присоединившегося к команде по ходу турнира и заметно усилившего игру звена. Из других хоккеистов можно отметить лучшего бомбардира канадцев Энтони Манту (7+5), который может получить дисквалификацию на четвертьфинал за удар соперника в голову в последнем матче с американцами. Сборная Швейцарии, в составе которой выступают первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир и один из лучших защитников мира Роман Йоси, уверенно одержала победы в четырех стартовых встречах над более слабыми командами. В трех заключительных матчах швейцарцы потерпели поражения от шведов (3:4), россиян (0:3) и чехов (4:5). С командами Швеции и Чехии швейцарские хоккеисты продемонстрировали хорошую игру, ни в чем не уступая более именитым оппонентам. Перед последним матчем предварительной стадии к сборной присоединился форвард "Каролины" Нино Нидеррайтер. Несмотря на это, по подбору нападающих канадцы имеют большое преимущество. Их форварды более разносторонние, умеют создавать моменты как для себя, так и для партнеров, а также активно принимают участие в прессинге, мешая начинать атаки. Сборная Канады является лучшей командой по реализации большинства (52,63%). Швейцарцы в этом компоненте занимают 11-е место (11,43). Очень надежно действуют канадские вратари Мэтт Мюррей и Картер Харт — 93,17% отраженных бросков. Линии обороны сборных Швейцарии и Канады сопоставимы. Помимо Йоси в составе швейцарской команды выступают Янник Вебер и Рафаэль Диас, имеющие богатый опыт игры в НХЛ, а также один из лучших игроков обороны местного чемпионата Ромэн Лоэффель. В рамках чемпионатов мира сборные Канады и Швейцарии провели между собой 31 матч, 26 из которых завершились победами канадцев. В полуфинале прошлогоднего мирового первенства швейцарцы переиграли соперника со счетом 3:2. Из последних семи личных встреч команда Швейцарии выиграла четыре. В 1/4 финала команды встречаются в третий раз, в предыдущих матчах победы достались канадцам (3:1, 5:1). Шведы против финнов Сюрпризом группового этапа стала сборная Финляндии, команда сделала ставку на игроков местного чемпионата, пригласив в состав только двух представителей НХЛ. В первой же встрече финны обыграли канадцев со счетом 3:1, после чего оказались сильнее хозяев турнира словаков (4:2). Главной звездой в тех играх был 18-летний нападающий Каапо Какко, забросивший пять шайб. Он занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков. В третьем матче на турнире последовало поражение в овертайме от сборной США (2:3), а затем победы над более слабыми командами Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0). В заключительной встрече финские хоккеисты уступили немцам со счетом 2:4 и заняли второе место в группе. Игра сборной Финляндии ближе к концу группового этапа стала ухудшаться. Какко больше не был так заметен на площадке, забросив только одну шайбу в пяти последних встречах.