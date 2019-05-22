Доминирование россиян и сюрпризы от новичков. Завершился групповой этап ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Предварительный этап чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице, завершился во вторник. Единственной командой, одержавшей победы во всех семи матчах группового турнира, стала сборная России.

Тренерский штаб российской команды собрал один из сильнейших составов за последние годы, который в полной мере подтвердил статус главного фаворита турнира на предварительном этапе, не потеряв ни одного очка. Российские хоккеисты выиграли все матчи с разницей в две шайбы и более, при этом оказавшись сильней основных соперников - чехов (3:0) и шведов (7:4).

В составе сборной России пока блестяще проявляют себя форварды Никита Гусев и Никита Кучеров, которые на двоих набрали 27 баллов за результативность. Великолепно действуют и вратари. Россияне не пропускали шайб в четырех играх. По два матча "на ноль" провели голкиперы Андрей Василевский и Александр Георгиев, ворота последнего соперники и вовсе не смогли поразить ни разу.

Резвый старт финнов и мощный финиш канадцев

Сюрпризом группового этапа стала сборная Финляндии. Команда сделала ставку на игроков местного чемпионата, пригласив в состав только двух представителей НХЛ. В первой же встрече финны обыграли канадцев со счетом 3:1, после чего оказалась сильней хозяев турнира словаков (4:2).

Главной звездой в тех играх был 18-летний нападающий Каапо Какко, забросивший пять шайб. Он занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков. В третьем матче на турнире последовало поражение в овертайме от сборной США (2:3), а затем победы над более слабыми командами Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0). В заключительной игре финские хоккеисты уступили немцам со счетом 2:4 и заняли второе место в группе, пропустив вперед канадцев.

Игра сборной Финляндии ближе к концу группового этапа стала ухудшаться. Какко больше не был заметен на площадке, забросив только одну шайбу в пяти последних встречах. Вероятно, финские хоккеисты заранее начали экономить силы и готовиться к плей-офф.

Канадцы же, ставшие победителями группы А, прибавляли по ходу турнира от игры к игре. Родоначальники хоккея после поражения в стартовой встрече от финнов одержали шесть побед подряд. Разгром сборной Великобритании (8:0) изначально виделся дежурным, а победа над словаками (6:5) получилась очень тяжелой и оставляла большие вопросы по качеству игры. Марк Стоун забросил решающую шайбу за 1,8 секунды до окончания третьего периода.

Победа над французами (5:2) тоже не произвела большого впечатления. Свою силу канадские хоккеисты начали показывать с пятого матча, когда разгромили сборную Германии (8:1), продемонстрировав при этом сбалансированную игру во всех линиях. В двух заключительных встречах уверенно были обыграны команды Дании (5:0) и США (3:0).

В составе канадской сборной выделяется первая тройка, которая состоит из нападающих "Вегаса" Джонатана Маршессо и Марка Стоуна, а также форварда Пьера-Люка Дюбуа из "Коламбуса", присоединившегося к команде по ходу турнира и заметно усилившего игру звена. Из других хоккеистов можно отметить лучшего бомбардира канадцев Энтони Манта (7+5), который может получить дисквалификацию на четвертьфинал за удар соперника в голову в последнем матче с американцами.

Сборные Швеции и США не показали лучшей игры

Перед стартом чемпионата мира основными конкурентами сборной России в борьбе за победу считались американцы. Команда США провела предварительный этап невнятно и заняла только четвертое место в группе. Таким образом, российские и американские хоккеисты встретятся уже на стадии четвертьфинала.

Плохо выглядит и главный фаворит предстоящего драфта НХЛ 18-летний Джек Хьюз. В его активе всего одна голевая передача за турнир, а в заключительной игре группового этапа с канадцами молодой форвард остался в запасе. По ходу первенства травму получил один из сильнейших нападающих Джонни Годро, который пропустил два матча, но вышел на лед в последней встрече. Нестабильно действуют вратари Кори Шнайдер и Тэтчер Демко.

Большие проблемы с игрой в обороне испытывают чемпионы мира двух последних лет шведы. По ряду причин от участия в мировом первенстве отказались сильнейшие центральные нападающие страны - Никлас Бэкстрём, Мика Зибанежад и Вильям Карлссон. По ходу турнира состав команды пополнил Александр Веннберг, который сразу же начал действовать в первом звене с Вильямом Нюландером и Патриком Хёрнквистом. С его появлением результативней лучше начал играть Нюландер, являющийся на данный момент главным бомбардиром мирового первенства (5+12).

Во встречах с командами Чехии, Латвии, Швейцарии и России шведы пропустили 19 шайб. Защитники команды с большим желанием поддерживают атаку, но далеко не всегда успевают в оборону и совершают простые ошибки. Нападающие их не страхуют, по этой причине скандинавы пропускают большое количество контратак, которые часто заканчиваются голами в их ворота.

В свою силу выступили собравшие крепкие команды чехи и швейцарцы. Чешские хоккеисты проиграли только сборной России (0:3). В стартовой встрече команда Чехии закономерно победила шведов (5:2) и на протяжении всего группового этапа держала стабильный уровень. В составе сборной выделяется пара форвардов Якуб Ворачек и Михал Фролик, которые на двоих набрали 29 баллов за результативность и идут в пятерке лучших бомбардиров турнира, обращает на себя внимание самый результативный защитник чемпионата Филип Гронек (3+7).

Сборная Швейцарии, в составе которой выступают первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир и один из лучших защитников мира Роман Йоси, уверенно одержала победы в четырех стартовых встречах над более слабыми командами. В трех заключительных матчах швейцарцы потерпели поражения от шведов (3:4), россиян (0:3) и чехов (4:5). С командами Швеции и Чехии швейцарские хоккеисты продемонстрировали хорошую игру, ни в чем не уступая более именитым оппонентам. Перед последним матчем предварительной стадии к сборной присоединился форвард "Каролины" Нино Нидеррайтер.

Британцы и итальянцы сотворили чудо, а хозяева разочаровали

Команда Словакии собрала на домашний чемпионат мира максимально сильный состав из доступных хоккеистов и начала турнир яркой победой над сборной США (4:1). Во второй встрече хозяева уступили финнам (2:4), а затем потерпели два обидных поражения - от канадцев (5:6) и немцев (2:3). Канадские хоккеисты забросили решающую шайбу за 1,8 секунд до конца, а немецкая команда вырвала победу за 27 секунд до финальной сирены. Несмотря на успех в трех заключительных матчах, сборная Словакии осталась за бортом плей-офф.

Достойно показала себя и команда Латвии, выступавшая в параллельной группе. Латвийцы в решающем матче уступили швейцарцам (1:3), а затем могли оставить за бортом четвертьфинала шведов. До последней минуты личной встречи латвийские хоккеисты играли с действующими чемпионами мира вничью 4:4. Однако такой результат не устраивал сборную Латвии и главный тренер Боб Хартли заменил вратаря шестым полевым игроком, после этого шведы отправили шайбу в пустые ворота.

Настоящие сенсации сотворили сборные Великобритании и Италии. Обе команды не набрали ни одного очка в шести первых матчах, а в заключительной игре встречались с другими аутсайдерами групп - коллективами из Франции и Австрии. Британские хоккеисты, впервые с 1994 года выступавшие в элитном дивизионе чемпионата мира, в противостоянии с французами проигрывали со счетом 0:3 к середине встречи. Но они смогли отыграть разницу в основное время, а в овертайме забросили шайбу и одержали первую победу в сильнейшем дивизионе мировых первенств с 1962 года.

Итальянцы перед последней встречей с австрийцами отметились одним голом, а пропустили 48. Матч проходил в равной борьбе и дошел до серии буллитов, в которой победу праздновали итальянские хоккеисты. Впервые с чемпионата мира 2006 года обе команды, вошедшие в элитный дивизион, сумели закрепиться в нем. Покинули класс сильнейших сборные Австрии и Франции, в следующем сезоне их заменят казахстанские и белорусские хоккеисты.

Команды Дании и Норвегии выступили в свою силу. Датчане не сумели собрать сильнейший состав и не претендовали на попадание в плей-офф. Переиграв британцев и французов, они уверенно сохранили место в элите. То же самое сделали и норвежцы, победив сборные Австрии и Италии.

Статистика

Лучшим бомбардиром группового этапа стал швед Вильям Нюландер, набравший 17 (5+12) очков. Его ближайшими преследователями являются россиянин Никита Кучеров (6+9) и чех Якуб Ворачек (3+12). Лучшими снайперами стали россиянин Евгений Дадонов, чех Михал Фролик и канадец Энтони Манта, забросившие по семь шайб.

Канадский вратарь Картер Харт лидирует по проценту отраженных бросков (96,43%) и среднему количеству пропущенных шайб (0,70) среди голкиперов, сыгравших не менее трех матчей. Россиянин Андрей Василевский стал лучшим по числу побед (5). Он и его партнер по команде Александр Георгиев, а также швейцарец Рето Берра и чех Павел Францоуз являются лидерами по числу встреч "на ноль" (2).

По показателю полезности на первом месте располагается Нюландер ("+15"). Вторую строчку занимает чех Доминик Симон ("+11"), третью - швед Александр Веннберг и чех Якуб Ворачек ("+10"). Худшими стали итальянцы Марко Роза и Шон Макмонагл, а также защитник сборной Франции Флориан Шакиашвили (по "-12").

Одной из отличительных черт группового этапа нынешнего чемпионата мира стало большое количество крупных счетов. На турнире в Словакии было зафиксировано 17 разгромов (побед одной из команд с разницей в пять и более шайб). В прошлом году таких встреч было 15, а в 2017-м - восемь.

Матчи группового этапа посетили 405 677 зрителей - 233 402 в Братиславе и 172 275 в Кошице. Групповой турнир ЧМ-2012 в Швеции на трибунах посмотрели 357 429 болельщиков, ЧМ-2013 в Финляндии - 361 256, ЧМ-2016 в России - 340 012. На турнире прошлого года в Дании групповой этап посетили 439 267 человек. Рекорд по посещаемости всего турнира принадлежит чемпионату мира 2015 года, который проходил в Праге и Остраве (741 690).

Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая. В Братиславе сборная России сыграет с командой США, а чехи - с немцами. В Кошице между собой сразятся сборные Канады и Швейцарии, а также хоккеисты из Финляндии и Швеции.