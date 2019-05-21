Сборная России не встретится с командой Канады на ЧМ по хоккею до финала

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не сможет встретиться с командой Канады на чемпионате мира в Словакии раньше финального матча.

В заключительных матчах группового раунда сборная России победила шведов со счетом 7:4, а канадцы обыграли команду США - 3:0. Из группы A в четвертьфинал вышли сборные Канады (18 очков), Финляндии (16), Германии (15) и США (14). Четвертьфиналистами из группы B стали команды России ( 21), Чехии (18), Швеции (15) и Швейцарии (12).

В 1/4 финала пройдут матчи Россия - США (17:15 мск, Братислава), Канада - Швейцария (17:15, Кошице), Чехия - Германия (21:15, Братислава) и Финляндия - Швеция (21:15, Кошице). Полуфинальные пары определятся согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. По этому правилу российская команда, ставшая в рейтинге первой, до финала не сможет встретиться с канадцами и чехами, которые в данном рейтинге стали вторыми и третьими соответственно.

На чемпионате мира 2018 года сборная России играла с канадцами на стадии четвертьфинала и проиграла в овертайме со счетом 4:5. В финале мирового первенства команды в последний раз встречались в 2015 году, тот матч также завершился победой сборной Канады (6:1). Всего на чемпионатах мира сборные провели 18 очных встреч, в восьми сильнее оказывалась российская команда, в 10 - канадская.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 23 мая, полуфиналы - 25 мая, матч за третье место и финал - 26 мая.