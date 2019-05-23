РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов РПЛ с сезона-2020/21

ТАСС, 23 мая. Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18, начиная с сезона-2020/21. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РФС.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. В чемпионатах России 1993, 1996 и 1997 годов участвовало по 18 клубов. В 1992 году в чемпионате России соревновались 20 клубов, которые были разделены на две группы.

Чемпионат России проходит в два круга. В течение сезона команды проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза - дома и на выезде. Победивший клуб получает три очка, ничья приносит одно очко, за поражение команда не получает очков. В следующем сезоне чемпионат России стартует 14 июля 2019 года, а завершится 17 мая 2020 года.

В сезоне-2018/19 досрочную победу в чемпионате России одержал петербургский "Зенит".