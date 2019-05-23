Канадские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в полуфинал чемпионаты мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Швейцарии со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовали 6157 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (26-я и 66-я минуты) и Дэймон Северсон (60), у проигравших отличились Свен Андригетто (19) и Нико Хишир (40). Северсон сравнял счет за 0,4 секунды до конца третьего периода.

В матче из-за дисквалификации не принял участия лучший бомбардир сборной Канады на этом чемпионате мира Энтони Манта, набравший на турнире 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). В матче заключительного тура группового этапа против команды США (3:0), форвард был наказан дисциплинарным штрафом за опасный удар соперника в голову. Также во встрече со швейцарцами из-за травмы не сыграл защитник Брэндон Монтур, который пропустит оставшуюся часть чемпионата мира.

Соперник канадцев по полуфиналу станет известен после оставшихся матчей четвертьфинальной стадии, которые пройдут позднее в четверг. Полуфинальные пары определятся по рейтингу сборных на групповом этапе. Сборная Канады заняла в этом рейтинге второе место после российской команды.