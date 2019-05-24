Власти Петербурга планируют создать фан-зону в центре города на ЧМ по хоккею в 2023 году

Ранее сообщалось, что в пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея в Братиславе утвердил проведение в Санкт-Петербурге чемпионата мира 2023 года. В последний раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году - тогда матчи проходили в Москве и Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют организовать фан-зону для болельщиков в центре города на Конюшенной площади во время чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-губернатор города Владимир Кириллов.

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"Учитывая крайне положительный опыт организации пребывания болельщиков в Санкт-Петербурге, полученный как в период проведения чемпионата мира по хоккею 2016 года, так и чемпионата мира по футболу 2018 года, мы безусловно планируем организовать зону болельщиков на территории хорошо зарекомендовавшей себя Конюшенной площади, в самом центре нашего города", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на площади достаточно места для того, чтобы вместить всех болельщиков. "Данная локация способна единовременно вместить до 13 тысяч посетителей, что является более чем достаточным для предстоящего чемпионата мира по хоккею", - отметил Кириллов.

По его словам, правительство города ожидает "конструктивная и безусловно интересная работа в направлении подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года". "После подписания всех необходимых соглашений с Международной федерацией хоккея правительством Санкт-Петербурга будет разработан и утвержден детальный план мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года. Зоны ответственности будут распределены между исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по следующим направлениям: общеорганизационные мероприятия, обеспечение спортивной инфраструктуры, финансирование, привлечение волонтеров, визовая поддержка и таможенное оформление, транспортное обеспечение, связь и телевещание, безопасность, благоустройство городских территорий, медицинское обеспечение", - сказал Кириллов.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года приняли 11 городов России, в каждом из них были организованы фан-зоны - места с установленными большими экранами, где болельщики могли смотреть прямые трансляции встреч из разных городов. В Петербурге такая фан-зона была организована на Конюшенной площади, во время турнира для коллективного просмотра матчей там собирались сотни тысяч человек.