Российский велогонщик Закарин намерен побороться за победу в многодневке "Джиро д'Италия"

ТАСС, 24 мая. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" планирует побороться за первое место в общем зачете престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Слова 29-летнего спортсмена в пятницу приводит пресс-служба соревнований.

В пятницу Закарин одержал победу на 13-м этапе "Джиро д'Италия". В общем зачете соревнований россиянин занимает третье место, отставая от лидирующего словенца Яна Поланца из команды UAE Team Emirates на 2 минуты 56 секунд.

"Я очень счастлив. Последний отрезок получился тяжелым. У меня не было четкого плана, просто показал свой лучший результат. Я приехал сюда, чтобы побороться за место в первой пятерке, надеюсь, что получится еще лучше", - сказал Закарин.

Закарин во второй раз побеждает на этапах "Джиро д'Италия", в предыдущий раз это случалось в 2015 году, также в его активе победа на этапе многодневки "Тур де Франс" (2016 год). В 2015 году он стал победителем многодневки "Тур Романдии". Победа Закарина стала 50-й для сборной России на этапах Гранд Туров ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании").

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.