Фазель: сборная России по хоккею сильна командной игрой на чемпионате мира

Сборная России в полуфинале чемпионата мира, который проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице, сыграет с командой Финляндии. Встреча состоится в субботу и начнется в 16:15 по московскому времени. Российская команда одержала победы во всех восьми играх на турнире.

"У сборной России очень хорошая команда, у финнов только два игрока из НХЛ. Будет очень интересно. Должен сказать, что я увидел в Братиславе на протяжении всего чемпионата очень сильную игру в исполнении сборной России. Я давно не видел такую хорошую команду - игроки очень быстры, техничны и индивидуально сильны. Россияне сильны не только именами, но и командной игрой, у вас очень хороший тренер и вратари", - отметил Фазель.

"Но это одна игра, все может быть, никто не знает, чем она закончится. На бумаге сборная России - фаворит. Сборная Швеции очень сильно разочаровала, у них был 21 игрок из НХЛ и они проиграли финнам (4:5 в овертайме) - это плохо", - добавил глава IIHF.

В другом полуфинале сборная Канады сыграет с командой Чехии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.