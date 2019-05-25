Воробьев: российским хоккеистам надо было острее играть перед воротами финнов в матче ЧМ

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России нужно было острее действовать на "пятачке" перед воротами команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира - 2019. Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Россияне уступили в полуфинале финнам со счетом 0:1, пропустив гол на 51-й минуте встречи.

"Надо было заносить больше на "пятачок". Финны ложились под шайбу, хотелось бы поэтому больше бросков, игра шла до одного гола", - сказал Воробьев.

Сборная России сыграет за бронзовые медали с проигравшей командой во втором полуфинале, в котором позднее в субботу встретятся сборные Канады и Чехии.