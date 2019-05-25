Поздняков удовлетворен тем, как российские фехтовальщики проходят отбор на Олимпиаду

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские фехтовальщики показывают удовлетворительные результате при отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сказал журналистам в субботу президент Европейской федерации фехтования, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

"Сейчас многие спортсмены походят отбор на Олимпийские игры в Токио-2020, и от успешности выступления на таких соревнованиях, как сегодня, зависит количество и качество нашей сборной, которая поедет на Олимпиаду, - сказал Поздняков. - Конечно, для меня важно и интересно, как выступает каждый спортсмен, который выходит на дорожку. Я слежу и за соперниками, потому что нужно объективно оценивать уже сейчас, кто из спортсменов имеет шансы на медали на Играх-2020. То, какие результаты показывают наши спортсмены на уже прошедших квалификационных соревнованиях, меня удовлетворяет".

"Возможно, не всегда следует занимать первые места, главное, монотонно и с постоянством зарабатывать очки, которые дадут путевку в Токио. После побед в Рио, где наша команда завоевала три золотых медали, интерес зрителей к фехтованию вырос - это радует. Мне нравится, что нынешнее поколение спортсменов мотивирует молодых людей, наших соотечественников, заниматься спортом, заниматься фехтованием - это самая главная цель, которую я вижу на текущий момент. Сложно прогнозировать, что будет через год, но я точно знаю, что на этих дорожках находится олимпийский чемпион-2020", - добавил Поздняков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.