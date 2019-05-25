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Этап Гран-при FIDE в Москве

Шахматист Непомнящий заявил, что будет бороться за победу на этапе Гран-при FIDE в Москве

В финале столичного этапа россиянин сыграет с соотечественником Александом Грищуком

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий будет бороться за победу в финале московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом спортсмен заявил журналистам в субботу.

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Непомнящий одержал победу над поляком Радославом Войташеком в полуфинале турнира на тай-брейке. Вторым финалистом ранее стал еще один россиянин - Александр Грищук.

"Соперник очень хорошо играл, но на последнем рубеже ему не хватало идей, - сказал Непомнящий. - В концовке он ошибался, видимо, устал. Хотелось доиграть до конца месяца, видимо, так и будет. Теперь буду бороться за победу, хотя у Саши [Грищука] было два выходных, у меня - один".

Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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