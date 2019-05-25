Ялонен: выход в финал ЧМ не является пределом для хоккеистов сборной Финляндии

"Мы хорошо защищались, были моменты, когда хорошо контролировали шайбу в зоне сборной России. Но я думаю, что это еще не предел для команды, у нас еще одна игра завтра, и с этого момента мы начинаем к ней готовиться. Все игроки с очень большим желанием хотят выступать за страну, это одна из причин, почему мы так хороши на турнире - все играют друг за друга и на один результат. Лучшие наши игроки выступают в НХЛ, но я уверен, что кто-то из этого состава поедет на следующий чемпионат мира в Швейцарию", - отметил Ялонен.

Голкипер финской сборной Кевин Ланкинен отразил 32 броска. "У россиян было много моментов, но наш вратарь Ланкинен и защитники сыграли отлично. В играх плей-офф всегда нужно иметь хорошего вратаря, мы полностью доверяли Ланкинену на протяжении всего турнира, но он и в финале должен показать хорошую игру. Сегодня у обеих команд играли очень сильные вратари, Василевский тоже был великолепен.", - подчеркнул тренер.

Ялонен также рассказал, что вспоминал полуфинальный матч чемпионата мира 2011 года, который состоялся также в Братиславе. Тогда финская команда обыграла россиян со счетом 3:0. "Братислава - счастливое место для сборной Финляндии и для меня. У нас сохранился в памяти матч 2011 года", - заключил специалист.

В финале сборная Финляндии сыграет с победителем матча между командами Чехии и Канады. Решающий матч состоится в воскресенье.