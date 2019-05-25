Россия поднимется в рейтинге IIHF на второе место после ЧМ, но не обойдет Канаду

Российские хоккеисты в субботу не смогли выйти в финал турнира, проиграв сборной Финляндии со счетом 0:1. Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать Россия в рейтинге, - 3640. Этого хватит для того, чтобы обойти занимающую пока второе место Швецию. В случае поражения в матче за третье место Россия наберет 3620 баллов.

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия после чемпионата мира мира в Словакии обойдет Швецию в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), а Канада останется на первом месте. Об этом стало известно после поражения сборной России в полуфинале турнира от финнов.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Лидер рейтинга Канада останется на первом месте, даже если сборная этой страны займет на чемпионате мира четвертое место. В таком случае канадцы наберут 3645 баллов.

На данный момент сборная Канады играет в полуфинале с чехами.

Финляндия в случае победы на чемпионате мира наберет 3615 баллов и лишь сравняется по этому показателю со Швецией. Чехия наберет в рейтинге 3565 баллов, если выиграет мировое первенство.

Как считается рейтинг IIHF

Система подсчета рейтинга базируется на выступлении сборных на последних Олимпийских играх и последних четырех чемпионатах мира. Чемпион мира и Олимпиады получает 1200 очков. Между соседними позициями разница составляет 20 очков, но между первым и вторым, вторым и третьим, четвертым и пятым, восьмым и девятым местами разница в 40 очков.

Также результаты на последнем чемпионате мира учитываются на 100%, предпоследнем - на 75%, на турнирах два года назад - 50%, три года назад - 25%, четыре года назад - 0%.