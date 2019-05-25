Ворачек: чешские хоккеисты будут очень мотивированы в игре за бронзу ЧМ с россиянами

В полуфинале чехи проиграли канадцам со счетом 1:5, а сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии. Чешские хоккеисты не завоевывали медалей на чемпионатах мира с 2012 года.

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии будет очень мотивированной в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею с российской командой. Об этом журналистам в субботу рассказал нападающий чешской сборной Якуб Ворачек.

Без золота. Россияне не смогли забросить в полуфинале ЧМ по хоккею и сыграют за бронзу

"Сегодня у нас были возможности в первом периоде, но, к сожалению, мы не смогли забросить. А в начале второго пропустили две шайбы и не смогли вернуться в игру. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к матчу за бронзу. У сборной России очень талантливая команда, но у нас будет очень большая мотивация выиграть медаль", - сказал Ворачек.

Чешский форвард Доминик Симон считает, что команда должна забыть полуфинальный матч с канадцами. "Завтра надо показать лучшее, на что способны. У сборной России быстрая и сильная команда, но нам надо сыграть умно и компактно в обороне. Финны сегодня показали полную самоотдачу и были вознаграждены за это", - отметил Симон.

Защитник чехов Ян Коларж расскзал, что команда настроится на игру с россиянами.

"У нас где-то в половине матча было много шансов забить, но мы этого не сделали, а во втором периоде мы играли лучше. Канадцы же играли так, как хотели, действовали хорошо в обороне, они сыграли хорошо на контратаке, забросили одну, потом вторую шайбу. Но для нас каждая медаль как золотая, мы настроимся, чтобы выиграть", - сказал Коларж.

Сборные России и Чехии на текущем турнире встречались в матче группового этапа. Российские хоккеисты одержали победу со счетом 3:0. Матч за третье место начнется в воскресенье в 16:45 мск.