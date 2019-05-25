Сборные России и Чехии по хоккею сыграют за бронзу чемпионата мира в Словакии

Учитывая состав, который удалось собрать перед турниром, были опасения, что сборная России не сможет по-настоящему собраться на игру за бронзовые медали. Хотя Воробьев после игры с финнами попытался их развеять, отметив, что уже напомнил своим хоккеистам о следующем поединке. Сборная Чехии же точно настроена на бронзу, учитывая, что на предварительной стадии команда Милоша Ржиги была полностью переиграна россиянами (0:3).

Накануне соперники провели свои полуфиналы, которые оставили им одно разочарование. Подопечные Ильи Воробьева ничего не смогли поделать в атаке с финнами (0:1), которые выбрали единственно верный вариант игры против звездных соперников. Финские хоккеисты весь матч практически не давали толком бросать россиянам, а их вратарь Кевин Ланкинен поймал кураж. Россияне же в концовке, имея шесть полевых игроков, напрасно пытались до верного разыграть шайбу.

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские и чешские хоккеисты в воскресенье в Братиславе сыграют за бронзовые медали чемпионата мира. Матч на арене имени Ондрея Непелы начнется в 16:45 мск.

Чехи также привезли в Словакию неплохой состав. Однако исход полуфинальной игры с канадцами (1:5) во многом решили быстрые шайбы, пропущенные в начале всех трех периодов. Стоит отметить, что не оправдалась у сборной Чехии ставка на голкипера из "Колорадо" Павла Францоуза, который присоединился к команде по ходу группового турнира, но оказался к нему не готовым, сыграв лишь три матча.

Ковальчук и Овечкин вспомнят хет-трик Червенки

Сборная России в восьмой раз в своей истории сыграет за бронзовые медали турнира. Россияне четырежды становились победителями матчей за третье место, последний раз в 2017 году в Кёльне. Нынешняя ситуация схожа с турниром двухгодичной давности. Тогда у сборной России был тоже хороший по подбору игроков состав, но и поражение в полуфинале было куда обидней - подопечные Олега Знарка уступили канадцам со счетом 2:4, выигрывая по ходу встречи 2:0.

В поединках за бронзовые медали сборные России и Чехии играли дважды, и оба раза чехи побеждали. В 1997 году при более сложном формате турнира россияне и чехи встретились за бронзу после того, как в финальном раунде заняли, соответственно, третье и четвертое места. Причем финал, в котором канадцы выиграли у шведов, игрался до двух побед. В поединке же за бронзу в Хельсинки команда Игоря Дмитриева, уступая весь матч, сумела сравнять счет (3:3), однако пропустила решающую шайбу за две минуты до конца третьего периода от Иржи Допиты, которому ассистировал нынешний помощник Ржиги Роберт Райхел.

Во второй раз в матче за бронзу россияне и чехи встретились в Братиславе восемь лет назад. После полуфинала, в котором команда Вячеслава Быкова оказалась переигранной будущими чемпионами мира финнами, в поединке за третье место россияне и чехи забросили на двоих 11 шайб. Героем встречи стал Роман Червенка, сделавший хет-трик, и его шайба при счете 3:3 стала победной. Чешская команда в итоге победила со счетом 7:4, у россиян играли приехавшие сейчас в Братиславу Илья Ковальчук и Александр Овечкин - единственные в составе россиян участники того чемпионата.

Финальный матч

Сборные Канады и Финляндии в финале чемпионата мира встретятся друг с другом в четвертый раз. Соперники играли друг с другом в решающих матчах турнира в 1994, 2007 и 2016 годах. Во всех трех поединках побеждали канадцы.

Команды уже встречались на групповом этапе, тогда подопечные Юкки Ялонена, в составе которых всего два игрока из Национальной хоккейной лиги, нанесли единственное пока поражение канадцам со счетом 3:1. Дубль в той встрече сделал 18-летний Каапо Какко, который блеснул в начале турнира с пятью шайбами. И, несмотря на то, что Какко потом ушел в тень, он продолжает с шестью голами оставаться лучшим снайпером своей команды.

Финальный матч между сборными Канады и Финляндии начнется в 21:15 мск.