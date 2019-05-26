"Торонто" сыграет с "Голден Стэйт" в финале плей-офф НБА

ТАСС, 26 мая. "Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 100:94.
Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Кавай Леонард. В его активе 27 очков, 17 подборов и 7 передач. В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 21 очко и сделавший 11 подборов.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Торонто". В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд. "Торонто" же впервые в своей истории вышел в финал, ранее клуб один раз дошел до полуфинала (2016).
The @Raptors win the East & advance to their first #NBAFinals Presented by @YouTubeTV in franchise history! #WeTheNorth pic.twitter.com/VcgeImpXnB— NBA (@NBA) 26 мая 2019 г.
Финальная серия стартует 30 мая в Торонто.