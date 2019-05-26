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НБА

"Торонто" сыграет с "Голден Стэйт" в финале плей-офф НБА

Канадский клуб в полуфинальной серии победил "Милуоки"
Кавай Леонард (в центре) AP Photo/Morry Gash
Описание
Кавай Леонард (в центре)
© AP Photo/Morry Gash

ТАСС, 26 мая. "Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 100:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Кавай Леонард. В его активе 27 очков, 17 подборов и 7 передач. В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 21 очко и сделавший 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Торонто". В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд. "Торонто" же впервые в своей истории вышел в финал, ранее клуб один раз дошел до полуфинала (2016).

Финальная серия стартует 30 мая в Торонто.

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