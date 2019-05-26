Олимпийский чемпион 1976 года Борис Александров введен в Зал славы IIHF

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в свой Зал славы. Торжественная церемония проходит в Братиславе, где в воскресенье завершается чемпионат мира.

Уроженец Усть-Каменогорска Александров выступал на позиции левого крайнего нападающего. Он является олимпийским чемпионом 1976 года, участником Кубка Канады того же года. Трехкратный чемпион СССР (1975, 1977, 1978) в составе ЦСКА, в составе московского "Спартака" становился серебряным (1981) и бронзовым (1980) призером турнира. Выступал за сборную Казахстана (1994-1995).

После завершения карьеры Александров с 1996 по 2002 годы в качестве главного тренера возглавлял усть-каменогорское "Торпедо" и сборную Казахстана. В течение двух лет он вывел национальную команду в элитный дивизион чемпионата мира. Под его руководством сборная страны выступила на Олимпиаде 1998 года, где заняла восьмое место. Погиб 31 июля 2002 года в автокатастрофе в возрасте 46 лет.