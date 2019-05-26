Плющев: осадок от поражения в полуфинале ЧМ у сборной РФ по хоккею больше, чем у чехов

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по хоккею более болезненно отреагировала на поражение от команды Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира, чем ее соперники по матчу за бронзу чехи, которые уступили канадцам (1:5). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев.

Сборные РФ и Канады так и не сыграли на ЧМ по хоккею. Финны и канадцы поспорят за золото

Матч за третье место на чемпионате мира состоится 26 мая, начало - 16:45 мск. Финальный матч между сборными Канады и Финляндии также состоится в воскресенье, он начнется в 21:15 мск.

"Сегодня будет непросто, для этого есть несколько факторов - в первую очередь это то, что чехи в Братиславе чувствуют себя как дома, их поддерживает много болельщиков, - сказал Плющев. - Трибуны будут переполнены чехами, но там есть и наши. Сборная Чехии - очень хорошая команда и то, что мы обыграли их в группе, для них дополнительный раздражитель. Игра будет очень тяжелая".

Специалист сомневается в том, что несколько дополнительных часов на восстановление после полуфинала (матч с участием чехов начался на четыре часа позже, чем у россиян - прим. ТАСС) как-то скажутся на встрече за бронзу. "Все прекрасно понимают, что это последний матч сезона - тут уже не до сантиментов, никто не будет жалеть себя, - отметил он. - Еще раз повторю, у чехов сильнейшая команда, в которой есть как молодые, так и опытные игроки. Тем более, осадок от поражения у сборной России сильнее, чем у чехов после игры с канадцами".

Россиянам не хватило командной игры

Заслуженный тренер России затруднился выделить кого-то из хоккеистов команды Ильи Воробьева, от игры которого будет зависеть исход матча за третье место. "Судьбу матча может решить тот, кто будет полностью отдаваться игре, тот, кто сможет сыграть через не могу и забыть о вчерашнем поражении и не расстраивать болельщиков. А кто конкретно... у нас каждый игрок - достаточно яркое имя, но играть должна команда", - сказал Плющев.

Специалист согласился с мнением о том, что именно командной игры сборной России не хватило в полуфинале. "Россияне пытались за счет индивидуальных действий завести шайбу в зону, и там один нас накрывал, а второй подбирал, практически исключая возможность для атаки ворот из опасной зоны. А из неопасной - вратарь играл легко", - добавил он.

"Я не говорил, что мы финнов шапками закидаем, - подчеркнул тренер. - К ним надо относиться совершенно серьезно - это молодая команда и не такая именитая, как наша, но она готова дать серьезный бой. Вот и результат - так и получилось".