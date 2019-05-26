Прядкин назвал идеальным реконструированный стадион футбольного клуба "Динамо"

В воскресенье "Динамо" в первом матче на обновленном стадионе "ВТБ-Арена" со счетом 3:3 сыграло вничью с тульским "Арсеналом" в рамках заключительного тура чемпионата России по футболу.

"Если одним словом, то стадион супер. Мы присутствовали на игре вместе с представителями Российского футбольного союза, сидели рядом и общались с [Александром] Алаевым, и сошлись во мнении, что стадион идеальный, с идеальной видимостью, акустикой. Прекрасно, что у нас появился ещё один замечательный стадион. Особенно приятно, что на игре было множество болельщиков "Динамо" - не один сектор, а весь стадион", - сказал Прядкин.

Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки". 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене покрытия поля. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение игры с "Арсеналом" на стадионе в Петровском парке.