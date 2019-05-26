Чалов: футболисты ЦСКА следили за ходом встречи между "Оренбургом" и "Спартаком"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба ЦСКА во время матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", который завершился победой армейцев со счетом 6:0, следили за тем, как в параллельной встрече играли "Оренбург" и "Спартак". Об этом журналистам рассказал нападающий ЦСКА Федор Чалов.

ЦСКА опередил "Спартак" в борьбе за четвертое место в чемпионате России по футболу

Армейцы могли подняться на четвертое место только в случае собственной победы и потери очков красно-белыми. Спартак уступил со счетом 0:2.

"Был рад порадовать наших болельщиков, мы хотели закончить на хорошей ноте этот сезон и это получилось, - сказал Чалов. - Мы следили за этим матчем ("Оренбург" - "Спартак" - прим. ТАСС), но нам было неважно, кто в нем победит. Мы хотели порадовать болельщиков и наши семьи".

Также нападающий армейцев сказал, что рад стать лучшим бомбардиром чемпионата России - на его счету 15 мячей, у ближайшего преследователя - форварда "Зенита" Сердара Азмуна - на два гола меньше.

"Большое спасибо партнерам по команде и всем, кто поддерживал. Хочется забивать в каждой игре. Надеюсь, в следующем сезоне улучшить этот результат. В самом конце матча сказал Ваньке [Облякову], чтобы он отдал пас и я забил третий, но не получилось".