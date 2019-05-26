ЦСКА опередил "Спартак" в борьбе за четвертое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 6:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место в турнирной таблице.

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (4-я и 73-я минуты), Хёрдур Магнуссон (48), Яка Бийол (52), Арнор Сигурдссон (56) и Иван Обляков (80). Это победа стала самой крупной для армейцев в минувшем сезоне премьер-лиги.

В параллельном матче московский "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" - 0:2. Отличились Рикарду Алвеш (8) и Артем Кулишев (90).

В турнирной таблице ЦСКА занял четвертое место, набрав в 30 матчах 51 очко, "Спартак" с 49 очками финишировал пятым. Таким образом, армейцы завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира. Еще одну путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым тульский "Арсенал", команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. "Арсенал" сыграет в Лиге Европы благодаря победе "Локомотива", завоевавшего путевку в Лигу чемпионов, в Олимп - Кубке России.

В сезоне-2018/19 "Спартак" начинал выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но проиграл греческому ПАОКу и сыграл в групповом этапе Лиги Европы, не сумев выйти в плей-офф. ЦСКА не примет участия в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.