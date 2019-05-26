ЦСКА опередил "Спартак" в борьбе за четвертое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 6:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место в турнирной таблице.
Забитыми мячами отметились Федор Чалов (4-я и 73-я минуты), Хёрдур Магнуссон (48), Яка Бийол (52), Арнор Сигурдссон (56) и Иван Обляков (80). Это победа стала самой крупной для армейцев в минувшем сезоне премьер-лиги.
В параллельном матче московский "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" - 0:2. Отличились Рикарду Алвеш (8) и Артем Кулишев (90).
В турнирной таблице ЦСКА занял четвертое место, набрав в 30 матчах 51 очко, "Спартак" с 49 очками финишировал пятым. Таким образом, армейцы завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира. Еще одну путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым тульский "Арсенал", команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. "Арсенал" сыграет в Лиге Европы благодаря победе "Локомотива", завоевавшего путевку в Лигу чемпионов, в Олимп - Кубке России.
В сезоне-2018/19 "Спартак" начинал выступления в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, но проиграл греческому ПАОКу и сыграл в групповом этапе Лиги Европы, не сумев выйти в плей-офф. ЦСКА не примет участия в основном раунде Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57-29
|64
|2
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45-28
|56
|3
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55-23
|56
|4
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46-23
|51
|5
|Спартак
|30
|14
|7
|9
|36-31
|49
|6
|Арсенал
|30
|12
|10
|8
|40-33
|46
|7
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39-34
|43
|8
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28-30
|42
|9
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25-23
|41
|10
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33-45
|38
|11
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24-30
|36
|12
|Динамо
|30
|6
|15
|9
|28-28
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25-46
|28
|14
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24-34
|26
|15
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13-50
|21
|16
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24-55
|20