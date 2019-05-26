Газзаев: все клубы чемпионата России по футболу заняли заслуженные места по итогам сезона

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) заняли те места, которые заслужили по итогам сезона-2018/19. Такое мнение ТАСС в воскресенье выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

По итогам сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России, московский "Локомотив" занял второе место, "Краснодар" - третье, ЦСКА - четвертое, "Спартак" финишировал пятым. Таким образом, армейцы завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира. Еще одну путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым тульский "Арсенал", команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. "Арсенал" сыграет в Лиге Европы благодаря победе "Локомотива", завоевавшего путевку в Лигу чемпионов, в Олимп - Кубке России.

"Я думаю, что все клубы заняли те места, которые заслужили, на что наиграли, - сказал Газзаев. - Турнирная таблица - зеркало чемпионата, которое отражает мастерство команд и то, насколько стабильно они шли на протяжении всего сезона. В этом отношении абсолютно логично, что "Зенит" стал чемпионом, а "Локомотив" занял второе место, хотя здесь шла борьба с "Краснодаром".

"Краснодар" тоже закономерно попал в Лигу чемпионов - это хороший результат. Также хочу отметить "Арсенал", поздравить игроков и тренерский штаб команды с попаданием в еврокубки - это огромное достижение для клуба, который не так долго играет в премьер-лиге", - добавил Газзаев.