Чемпионат России по футболу сезона-2018/19 завершился матчами 30-го тура

ТАСС, 26 мая. В воскресенье прошли игры заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. В последнем туре состоялись матчи "Анжи" - "Урал" (0:2), "Ахмат" - "Ростов" (1:0), "Динамо" - "Арсенал" (3:3), "Зенит" - "Енисей" (4:1), "Краснодар" - "Рубин" (1:0), "Локомотив" - "Уфа" (1:0), "Оренбург" - "Спартак" (2:0), ЦСКА - "Крылья Советов" (6:0).
По итогам чемпионата России в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель серебряных медалей первенства московский "Локомотив". "Краснодар" будет стартовать в турнире с третьего квалификационного раунда .
Путевку в групповой раунд Лиги Европы получил московский ЦСКА, занявший четвертое место в турнирной таблице. Столичный "Спартак" занял пятое место и начнет путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Еще одну путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым тульский "Арсенал", команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. "Арсенал" сыграет в Лиге Европы благодаря победе "Локомотива", завоевавшего путевку в Лигу чемпионов, в Олимп - Кубке России.
В зоне стыковых матчей финишировали самарские "Крылья Советов", занявшие 13-е место, и "Уфа", финишировавшая на 14-й строчке. За право играть в премьер-лиге в сезоне-2019/20 они встретятся с "Нижним Новгородом" и "Томью" из Томска соответственно. Переходные матчи пройдут 30 мая и 2 июня,"Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, "Уфа" - дома.
Ранее шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе потеряли махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей", клубы заняли 15-е и 16-е места соответственно.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57-29
|64
|2
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45-28
|56
|3
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55-23
|56
|4
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46-23
|51
|5
|Спартак
|30
|14
|7
|9
|36-31
|49
|6
|Арсенал
|30
|12
|10
|8
|40-33
|46
|7
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39-34
|43
|8
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28-30
|42
|9
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25-23
|41
|10
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33-45
|38
|11
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24-30
|36
|12
|Динамо
|30
|6
|15
|9
|28-28
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25-46
|28
|14
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24-34
|26
|15
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13-50
|21
|16
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24-55
|20