Чемпионат России по футболу сезона-2018/19 завершился матчами 30-го тура

ТАСС, 26 мая. В воскресенье прошли игры заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. В последнем туре состоялись матчи "Анжи" - "Урал" (0:2), "Ахмат" - "Ростов" (1:0), "Динамо" - "Арсенал" (3:3), "Зенит" - "Енисей" (4:1), "Краснодар" - "Рубин" (1:0), "Локомотив" - "Уфа" (1:0), "Оренбург" - "Спартак" (2:0), ЦСКА - "Крылья Советов" (6:0).

По итогам чемпионата России в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель серебряных медалей первенства московский "Локомотив". "Краснодар" будет стартовать в турнире с третьего квалификационного раунда .

Путевку в групповой раунд Лиги Европы получил московский ЦСКА, занявший четвертое место в турнирной таблице. Столичный "Спартак" занял пятое место и начнет путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Еще одну путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым тульский "Арсенал", команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. "Арсенал" сыграет в Лиге Европы благодаря победе "Локомотива", завоевавшего путевку в Лигу чемпионов, в Олимп - Кубке России.

В зоне стыковых матчей финишировали самарские "Крылья Советов", занявшие 13-е место, и "Уфа", финишировавшая на 14-й строчке. За право играть в премьер-лиге в сезоне-2019/20 они встретятся с "Нижним Новгородом" и "Томью" из Томска соответственно. Переходные матчи пройдут 30 мая и 2 июня,"Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, "Уфа" - дома.

Ранее шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе потеряли махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей", клубы заняли 15-е и 16-е места соответственно.