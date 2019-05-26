"Локомотив" стал вторым в чемпионате России и сыграет в группе Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу и занял второе место в турнирной таблице первенства.
Мяч забил Мануэл Фернандеш (39-я минута) прямым ударом со штрафного. На 51-й минуте он не реализовал пенальти.
В параллельном матче "Краснодар" на своем поле обыграл казанский "Рубин" (1:0) благодаря голу Виктора Классона на 59-й минуте. Последний матч за "Краснодар" провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.
В турнирной таблице "Локомотив" занял второе место, набрав в 30 матчах 56 очков, столько же в активе у "Краснодара". Железнодорожники расположились выше в таблице за счет лучшего результата в личных встречах с "Краснодаром" (1:2, 1:0). Таким образом, "Локомотив" завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.
"Локомотив" второй сезон подряд сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, в прошлом году команда из Москвы получила путевку в основную стадию самого престижного еврокубка, став чемпионом России. "Краснодар" впервые сыграет в Лиге чемпионов.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57-29
|64
|2
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45-28
|56
|3
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55-23
|56
|4
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46-23
|51
|5
|Спартак
|30
|14
|7
|9
|36-31
|49
|6
|Арсенал
|30
|12
|10
|8
|40-33
|46
|7
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39-34
|43
|8
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28-30
|42
|9
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25-23
|41
|10
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33-45
|38
|11
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24-30
|36
|12
|Динамо
|30
|6
|15
|9
|28-28
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25-46
|28
|14
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24-34
|26
|15
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13-50
|21
|16
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24-55
|20