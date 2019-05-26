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Футбол в России

"Локомотив" стал вторым в чемпионате России и сыграет в группе Лиги чемпионов

В заключительном матче Российской премьер-лиги московский клуб победил "Уфу" со счетом 1:0
Футболисты "Локомотива" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу и занял второе место в турнирной таблице первенства.

Мяч забил Мануэл Фернандеш (39-я минута) прямым ударом со штрафного. На 51-й минуте он не реализовал пенальти.

В параллельном матче "Краснодар" на своем поле обыграл казанский "Рубин" (1:0) благодаря голу Виктора Классона на 59-й минуте. Последний матч за "Краснодар" провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

В турнирной таблице "Локомотив" занял второе место, набрав в 30 матчах 56 очков, столько же в активе у "Краснодара". Железнодорожники расположились выше в таблице за счет лучшего результата в личных встречах с "Краснодаром" (1:2, 1:0). Таким образом, "Локомотив" завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.

"Локомотив" второй сезон подряд сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, в прошлом году команда из Москвы получила путевку в основную стадию самого престижного еврокубка, став чемпионом России. "Краснодар" впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит30204657-2964
2Локомотив30168645-2856
3Краснодар30168655-2356
4ЦСКА30149746-2351
5Спартак30147936-3149
6Арсенал301210840-3346
7Оренбург301271139-3443
8Ахмат301191028-3042
9Ростов301011925-2341
10Урал301081233-4538
11Рубин30715824-3036
12Динамо30615928-2833
13Крылья Советов30841825-4628
14Уфа305111424-3426
15Анжи30561913-5021
16Енисей30481824-5520
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