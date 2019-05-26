"Локомотив" стал вторым в чемпионате России и сыграет в группе Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу и занял второе место в турнирной таблице первенства.

Мяч забил Мануэл Фернандеш (39-я минута) прямым ударом со штрафного. На 51-й минуте он не реализовал пенальти.

В параллельном матче "Краснодар" на своем поле обыграл казанский "Рубин" (1:0) благодаря голу Виктора Классона на 59-й минуте. Последний матч за "Краснодар" провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

В турнирной таблице "Локомотив" занял второе место, набрав в 30 матчах 56 очков, столько же в активе у "Краснодара". Железнодорожники расположились выше в таблице за счет лучшего результата в личных встречах с "Краснодаром" (1:2, 1:0). Таким образом, "Локомотив" завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.

"Локомотив" второй сезон подряд сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, в прошлом году команда из Москвы получила путевку в основную стадию самого престижного еврокубка, став чемпионом России. "Краснодар" впервые сыграет в Лиге чемпионов.