"Крылья Советов" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ встретятся с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом", а "Уфа" - с томской "Томью". Об этом стало известно по результатам матчей заключительного тура РПЛ.
В 30-м туре "Крылья Советов" крупно уступили в гостях ЦСКА со счетом 0:6, а "Уфа" также на выезде проиграла московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.
В турнирной таблице "Крылья Советов" заняли 13-е место, набрав 28 очков, "Уфа" с 26 очками финишировала 14-й. Таким образом, в переходных матчах "Крылья Советов" сыграют с занявшим четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижним Новгородом", а "Уфа" встретится со ставшей третьей "Томью".
Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России пройдут 30 мая и 2 июня. "Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, "Уфа" - дома.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57-29
|64
|2
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45-28
|56
|3
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55-23
|56
|4
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46-23
|51
|5
|Спартак
|30
|14
|7
|9
|36-31
|49
|6
|Арсенал
|30
|12
|10
|8
|40-33
|46
|7
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39-34
|43
|8
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28-30
|42
|9
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25-23
|41
|10
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33-45
|38
|11
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24-30
|36
|12
|Динамо
|30
|6
|15
|9
|28-28
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25-46
|28
|14
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24-34
|26
|15
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13-50
|21
|16
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24-55
|20