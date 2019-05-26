"Крылья Советов" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ встретятся с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом", а "Уфа" - с томской "Томью". Об этом стало известно по результатам матчей заключительного тура РПЛ.

В 30-м туре "Крылья Советов" крупно уступили в гостях ЦСКА со счетом 0:6, а "Уфа" также на выезде проиграла московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

В турнирной таблице "Крылья Советов" заняли 13-е место, набрав 28 очков, "Уфа" с 26 очками финишировала 14-й. Таким образом, в переходных матчах "Крылья Советов" сыграют с занявшим четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижним Новгородом", а "Уфа" встретится со ставшей третьей "Томью".

Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России пройдут 30 мая и 2 июня. "Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, "Уфа" - дома.