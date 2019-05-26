Газзаев: футболист ЦСКА Чалов обладает качествами прирожденного форварда

"Чалов действительно прирожденный форвард, который обладает нужными качествами: он очень хорошо чувствует игровые эпизоды, имеет высокую реализацию и хорошо открывается, - сказал Газзаев. - Это очень большое достижение для молодого нападающего. Я думаю, Федор будет прогрессировать дальше, поэтому он и заслужил вызов в сборную России".

"Любой форвард красен голами, поэтому я поздравляю его с тем, что он стал лучшим бомбардиром. Теперь с него будет большой спрос, он должен развиваться и намного больше работать. Это приятно, что появился такой хороший молодой нападающий, который сегодня потенциально может рассматриваться в национальную сборную", - добавил Газзаев.

Чалов, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. 21-летний форвард стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года.