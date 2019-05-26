Сборная России по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили команду Чехии в серии буллитов со счетом 3:2 в матче за третье место чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

В составе российской сборной шайбы забросили Михаил Григоренко (14-я минута) и Артем Анисимов (21), победный буллит реализовал Илья Ковальчук. У чехов заброшенными шайбами отметились Михал Ржепик (14) и Доминик Кубалик (19).

Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан голкипер Андрей Василевский.

Ход матча

Несмотря на поражения команд в полуфиналах, "Ондрей Непела Арена" была практически заполнена до отказа. Тем более на трибунах было и немало финнов, пришедших, что называется, разогреться перед вечерним финалом.

Обе команды перед матчем произвели перестановки в обороне. У чехов вернулся в состав Давид Скленичка, в сборной России получившего травму Никиту Нестерова заменил Артем Зуб, который весь турнир находился с командой и был включен в состав лишь перед плей-офф. Однако много игрового времени Зуб не получил.

В атаке у россиян появился Сергей Плотников, проводивший всего лишь третий матч на турнире. Кроме того, у чехов сыграл третий вратарь Симон Грубец, а Павел Францоуз, который приехал из "Колорадо" не совсем здоровым, не попал в заявку на матч. По сравнению с игрой с финнами, моментов у россиян уже в первом периоде было больше. Забить же удалось в середине 20-минутки, когда Григоренко удачно подставил клюшку под бросок Михаила Сергачева.

Однако затем чехи перехватили инициативу и забили дважды. В первом моменте они воспользовались сменой состава у соперника, что позволило Ржепику выйти почти один на один с Василевским и переиграть его. Второй же гол Кубалик забил, приняв передачу из-за ворот Яна Коваржа.

Россияне сравняли счет уже на первой минуте второго периода, когда Грубец не среагировал на рикошет после броска Анисимова, и шайба прошла у вратаря между щитками. В оставшееся основное время, а также в овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, и победитель определялся в серии буллитов. В составе россиян свои броски реализовали Ковальчук и Никита Гусев, а вот Василевский ни разу не позволил сопернику отличиться.

Кучеров - лучший бомбардир сборной, Дадонов - снайпер

Сборные России и Чехии провели 21-й очный матч на чемпионатах мира, 11 раз сильнее оказывались российские хоккеисты, 9 - чехи, еще один матч завершился вничью. При этом команды в третий раз в истории встретились в матче за бронзовые медали турнира, сборная России впервые вышла из этого противостояния победителем. До этого сборная Чехии в 1997 году победила со счетом 4:3, в 2011-м - 7:4. В 2010 году россияне и чехи играли в финале чемпионата мира, тогда сборная Чехии также оказалась сильнее - 2:1.

Сборная России провела на чемпионате мира 10 матчей, одержав победы в девяти из них. При этом российская национальная команда пропустила лишь 13 шайб, что является лучшим результатом на текущем турнире. В полуфинале мирового первенства, который прошел в субботу, россияне уступили команде Финляндии со счетом 0:1 и лишились шансов побороться за золото.

По итогам полуфинальной встречи были названы лучшие игроки российской национальной команды на турнире. Ими стали защитник Дмитрий Орлов, Василевский и форвард Никита Кучеров, который стал лучшим бомбардиром сборной с 16 очками (6 шайб + 10 результативных передач). Наибольшее количество шайб забросил нападающий Евгений Дадонов (7).

Российская сборная в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали мирового первенства, до этого национальная команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах. Трижды сборная России становилась серебряным призером чемпионата мира (2002, 2010, 2015) и пять раз выигрывала турнир (1993, 2008, 2009, 2012, 2014). Сборная СССР является 22-кратным чемпионом мира, семикратным серебряным и пятикратным бронзовым призером турнира.