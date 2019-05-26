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Чемпионат мира по хоккею-2019

Овечкин: неудача в полуфинале ЧМ по хоккею сказалась на игре россиян в матче за бронзу

В игре за третье место российская команда в серии буллитов оказалась сильнее чехов
Игроки сборной Чехии Ондржей Палат и России Александр Овечкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки сборной Чехии Ондржей Палат и России Александр Овечкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Моральное опустошение после поражения в полуфинале чемпионата мира сказывалось на игре сборной России по хоккею в матче за третье место. Такое мнение журналистам после игры высказал нападающий россиян Александр Овечкин.

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Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.

"Конечно, сказывалось моральное опустошение. Обе команды были разочарованы вчерашними результатами, очень много сил отдали. Обе команды боролись, хотели играть в финале", - сказал Овечкин.

"Вся игра была вязкой. Мы знали, что они первый период будут играть от обороны, забили два гола, потом встали. Мы забили, можно сказать, случайный гол. Удалось его сберечь, а там уже Вася (вратарь Андрей Василевский - прим. ТАСС) все сделал для нас", - добавил он.

Овечкин также отметил, что все звенья сборной старались играть на результат в матчах чемпионата мира. "Мы свой полуфинал проиграли, все четыре звена сыграли неудовлетворительно, но все звенья играли на команду, по системе. В полуфинале надо было забивать, но не хватило моментов. Где-то не хватило хладнокровия, где-то, возможно, паузы, чтобы забить, а так, все играли на команду, на результат", - сказал он.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Канады и Финляндии (начало - 21:15 мск).

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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