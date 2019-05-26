Мостовой назвал пятое место в РПЛ неудовлетворительным результатом для "Спартака"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пятое место, которое занял "Спартак" в чемпионате России по футболу сезона-2018/19, является неудовлетворительным результатом для красно-белых. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой.

"Спартак" в заключительном матче Российской премьер-лиги уступил "Оренбургу" со счетом 0:2 и опустился на пятое место в турнирной таблице. Первое место занял петербургский "Зенит", московский "Локомотив" стал вторым, "Краснодар" - третьим, ЦСКА - четвертым. Таким образом, армейцы завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира.

"Спартак" должен бороться за попадание в Лигу чемпионов как минимум, поэтому пятое место - это неудовлетворительный результат, - отметил Мостовой. - Но "Зенит" в этом сезоне по составу был намного глубже, там футболистов чуть ли не на три состава, а у "Спартака" с уходом Промеса игра немного потерялась. Все эти конфликтные ситуации вокруг команды никогда не играют на руку ни клубу, ни футболистам. Плюс общая атмосфера, так все и сложилось".

"Не было бы большой разницы, если бы "Спартак" обыграл "Оренбург", став четвертым. Да, так они вышли в квалификационный раунд Лиги Европы, но там порой играют такие клубы, названия которых никто не знает. "Спартак", конечно, может выйти в групповой этап турнира", - добавил эксперт.