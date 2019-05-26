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Чемпионат мира по хоккею-2019

Яшин: российские хоккеисты должны радоваться бронзовым медалям чемпионата мира

В матче за третье место на турнире в Словакии россияне в серии буллитов победили команду Чехии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна радоваться третьему месту на чемпионате мира 2019 года в Словакии, бронзовые медали были завоеваны в тяжелейшем матче. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.

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Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.

"Я считаю, что нужно радоваться всем медалям, завоевали бронзу в таком тяжелом матче, Андрей Василевский (голкипер сборной России отразил 48 из 50 бросков по воротам - прим. ТАСС) вытащил игру, молодец, отлично провел весь матч. Все игры по-разному складываются, вчера не получилось забить, потому что соперник не давал этого сделать. Наша сборная является очень сильным раздражителем, поэтому очень сложно играть с любым соперником, все игры были напряженные, особенно две последние", - сказал Яшин.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Канады и Финляндии (начало - 21:15 мск).

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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