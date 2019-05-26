Задоров: российские хоккеисты на чемпионате мира завоевали бронзу с золотым отливом

Сборная России в воскресенье в матче за третье место переиграла команду Чехии в серии буллитов (3:2). В полуфинале россияне уступили финнам (0:1).

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Бронзовая медаль сборной России по итогам чемпионата мира по хоккею 2019 года является наградой с золотым отливом. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Никита Задоров.

"Бронзовая медаль, но с золотым отливом. Тяжело было, чехи хорошо играли, напрягли нас, Василевский (голкипер сборной России - прим. ТАСС) потащил. Думаю, у нас мастерства больше, поэтому решили в буллитах все в свою пользу. Вчера отдали много эмоций, формат турнира тяжелый, полуфинал и финал идут в два дня", - отметил Задоров.

"Мы разочарованы, расстроили нашу страну и болельщиков. Хочу к ним обратиться, сказать, что мы все старались, полностью отдавались, но, к сожалению, только бронза в этом году", - добавил 24-летний хоккеист.

Для защитника, выступающего в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" мировое первенство в Словакии стало первым в истории. "Атмосфера на чемпионате мира крутая. Я давно не играл в сборной, с русским коллективом, особенно с такими именами. Это навсегда останется в истории и в моем сердце", - заключил Задоров.

В финале чемпионата мира встречаются сборные Канады и Финляндии.