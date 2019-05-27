Минспорт РФ не удовлетворен работой Федерации бобслея России в минувшем сезоне

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ не удовлетворен результатами работы Федерации бобслея России в минувшем сезоне. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минспорте РФ.

"Основным критерием оценки деятельности работы было выполнение пунктов целевой комплексной программы, - сказал собеседник ТАСС. - Приняв в расчет, что они не были выполнены, работу Федерации бобслея России и тренерского штаба можно оценить неудовлетворительно".

В минувшем сезоне сборная России по бобслею осталась без медалей чемпионатов мира и Европы. На этапах Кубка мира было завоевано две награды. На первом этапе в латвийской Сигулде серебряными призерами стали Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, экипаж Максима Андрианова выиграл бронзу в четверках на февральском этапе в американском Лейк-Плэсиде.

Для сборной России по скелетону минувший сезон, по мнению специалистов, стал одним из самых успешных в истории. Елена Никитина и Александр Третьяков стали победителями в общем зачете Кубка мира, а Никита Трегубов выиграл серебро на чемпионате мира в канадском Уистлере.

В январе пост руководителя Федерации бобслея России вынужден был покинуть Александр Зубков. 20 марта новым президентом организации была выбрана Елена Аникина.